杉林溪山路交通風險高 彎道多、邊坡落石、大型車交織成隱憂

南投縣鹿谷鄉溪頭與杉林溪是中部熱門山林景點，每年吸引大量遊客上山避暑與賞花，但聯外道路多為山區道路，彎多坡陡，加上大型遊覽車頻繁行駛，交通安全問題長期受到關注。今天發生園區接駁車墜落邊坡事故，再度讓溪頭、杉林溪山區道路的行車風險浮上檯面。

通往溪頭的主要道路為縣道151號「延溪公路」，全長約19公里，自竹山鎮延平一路通往鹿谷鄉溪頭，是當地最重要的觀光聯外道路。縣道151號沿線多為山區地形，道路蜿蜒、坡度變化大，假日車流常大量湧入。 ￼

而從溪頭前往杉林溪，則需再經投51線與杉林溪林道等山區道路，沿途海拔持續攀升，部分路段貼山開闢、邊坡陡峭，對大型車輛而言駕駛難度較高。山區地質破碎，雨季時也容易出現落石或倒木情形，增加交通風險。

事實上，近年相關意外不時傳出。2025年6月，一輛載運遊客的遊覽車行經縣道151線17.2公里處時，突然遭路旁倒木擊中車頂，造成車窗破裂，3名乘客被玻璃碎片割傷送醫。 事故雖未造成重大傷亡，但也凸顯山區道路容易受自然環境影響。

交通單位指出，溪頭至杉林溪路段主要存在三大風險。第一是連續急彎與長下坡，部分路段需大型車頻繁減速、換檔，一旦操作不慎或車速過快，容易發生失控或側翻；第二是自然環境因素，山區林木密集，強風豪雨可能造成倒木、落石；第三則是觀光車流集中，假日常有遊覽車、機車與自小客車混行，增加交通複雜度。

有網友在Thread平台表示，之前搭遊覽車經過彎道時，駕駛緊急剎車，車上撞人大呼小叫，駕駛表示再差一兩秒就會衝下去邊坡，真是險象環生。

此外，杉林溪海拔約1600至1800公尺，山區氣候多變，部分路段午後容易起霧，視線不佳，也讓駕駛更需謹慎。當地工程資料指出，山區地形陡峭、地質破碎，使道路維護與工程施工難度較高。 ￼

地方人士表示，溪頭與杉林溪每逢花季、賞楓或避暑旺季，遊客數量大增，遊覽車密集上山，呼籲相關單位持續檢視山區道路護欄、邊坡與落石防護設施，同時加強大型車速限與安全管理，以降低山區觀光交通事故風險。