杉林溪業者說明車禍情況 遊園車先擦撞山壁再摔落山谷

南投縣竹山鎮杉林溪自然園區今天中午12時30分發生遊園車翻覆意外。一輛由服務中心往松瀧瀑布方向行駛的遊園接駁車疑似擦撞山壁，隨即失控翻落約20公尺深的山谷。園區接獲通報後，立即動員救援人員，8分鐘內抵達現場展開救援。

事故車上共有8人，包括司機1名與遊客7名。經初步檢視，司機僅輕傷，7名遊客中4人為中度傷、2人輕傷，另有1名遊客無生命徵象（OHCA）。第一輛救護車於13時抵達現場，先將重傷者送醫搶救，其餘救護車隨後陸續抵達，將所有傷者送醫治療。13時41分，所有傷患已安全上救護車離開現場，園區亦安排主管前往醫院探視並慰問傷者。

杉林溪園區業者江華章表示，事故發生後，園區立即啟動應變機制，並全力協助傷者送醫，同時將配合相關單位調查事故原因，檢討行車安全及園區管理規範，以確保遊客安全。