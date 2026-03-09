聽新聞
杉林溪園區遊園車墜谷8人輕重傷 觀光署：園區部分封閉、遊園車全停駛
南投縣竹山鎮杉林溪自然園區中午發生遊園車墜谷意外，該遊園車疑似失控衝出道路，連人帶車墜落約3、40公尺深邊坡。交通部觀光署表示，車上包含司機共8人，目前1人無生命徵象、7人輕傷送醫，相關情況持續掌握中。
觀光署說，南投杉林溪森林遊樂區發生遊園車墜谷意外後，南投縣消防局已出動前往救援。經了解，遊園車上包含司機共有8人，司機手骨折，乘車7遊客中1人無生命徵象，6人輕傷送醫。
觀光署表示，接獲通報後，已請園區依緊急救護計畫啟動傷患救治及後續救護作業，目前事故現場已進行封閉管制，避免遊客誤入；另外，事故原因尚未釐清前，園區遊園車全面停駛，園區入口及官方網站已公告封閉區域與停駛資訊。
觀光署表示，仍以救援及傷患處置為優先，相關情況持續掌握中，待確認最新資訊後將再對外說明。
