杉林溪接駁車墜谷8人受傷 66歲男遊客OHCA命危

南投縣竹山鎮杉林溪自然園區今天發生園區接駁車墜落邊坡事故。車內共8人，包括司機與7名遊客，其中7人受傷，並有1名66歲陳姓男遊客到院前心肺功能停止（OHCA）。傷者救出後分別送往竹山秀傳醫院、南投基督教醫院及東華醫院急救，事故原因仍待釐清。

南投縣消防局表示，事故發生在園區內山路，一輛接駁車行經路段時不明原因衝出道路，滑落約三、四十公尺深邊坡。車內共有8人，包含司機與7名遊客。

消防人員指出，事故後有3名遊客自行爬出車外，其餘人員則由救援人員協助脫困。經現場檢傷後，7名遊客皆受傷，其中2人輕傷、4人重傷，另有1名66歲陳姓男遊客到院前心肺功能停止（OHCA），情況危急。

消防局表示，司機疑似骨折，傷勢屬輕傷，已送醫治療。所有傷者經初步處置後，分別送往竹山秀傳醫院、南投基督教醫院及東華醫院急救，目前醫院仍持續搶救與治療中。