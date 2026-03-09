杉林溪遊覽車墜谷8人輕重傷 遊客憶去年險墜谷直呼「命大」

南投縣竹山鎮杉林溪自然園區中午發生遊覽車墜谷意外，連司機共8人輕重傷，有網友立即傳出墜谷影片，一名遊客留言回憶，去年搭乘杉林溪遊園車時，司機曾緊急煞車，後來車輛即熄火，司機還稱，若無熄火，即可能「衝出山谷」，迄今回想仍餘悸猶存，直呼「命大」。

南投杉林溪今天發生遊覽車墜谷意外，一名林姓遊客在Threads分享，去年也在杉林溪搭乘遊園車，車輛在轉彎時，司機突然緊急煞車，當時車內乘客全部人全部前倒，然後車輛就熄火。

林姓遊客說，當時司機試了兩次，遊覽車才又重新發動，當時司機曾說，若如果沒有緊急煞車，車輛熄火後，可能會「衝出山谷」，如今回想「當時真是命大」。

南投縣竹山鎮杉林溪自然園區中午發生遊覽車墜谷意外。一輛載有遊客的遊覽車疑似失控衝出道路，連人帶車墜落約3、40公尺深邊坡，車上含司機共8人。

消防局獲報後緊急派遣消防與救護人員趕往救援，目前已知7人輕重傷，其中一人意識不清，事故原因仍待釐清。

南投縣消防局表示，事故發生在杉林溪自然園區內道路，初步了解車上包含司機與遊客7人。遊覽車疑似在行駛途中偏離道路，整輛車滑落邊坡，落差約3、40公尺，由於事故地點位於山區邊坡，道路狹窄，救援人員需利用繩索及擔架將傷者轉運至道路，再由救護車送往醫院。