快訊

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

爆當小三捲人夫風暴！「北一女神」蔡瑞雪高調情史曝光 初戀是他

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

居服員餐盒掛門口...9旬婦亡屋內 衛福部：令人遺憾會重新檢討

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部長石崇良說，對於發生這起遺憾事件，衛福部會重新檢討，並要求地方政府在未來提供各項長照服務時，應把握住這個接觸點，以提供後端的其他需求服務。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良說，對於發生這起遺憾事件，衛福部會重新檢討，並要求地方政府在未來提供各項長照服務時，應把握住這個接觸點，以提供後端的其他需求服務。記者沈能元／攝影

新北瑞芳今年初有居服員為九旬老婦人送餐，無人應門卻未回報，事後發現當事人已死亡。里長批長照送餐不是Uber，促請市府加強安危確認功能。衛福部長石崇良說，對此遺憾事件，衛福部會重新檢討，並要求地方政府提供各項長照服務時，強調送餐是與長者的接觸機會，必須把握住這個接觸點，提供後醫其他需求服務。

石崇良今參與「Ｇoogle 台灣20周年 AI領航 智慧健康」記者會，會前接受媒體訪問表示，長照居家服務裡的送餐服務，目的不只單純為了送餐，主要是關懷跟守門的角色，確認送餐服務對象有沒有其他需求，如果有相關需求，居服員必須讓服務對象連結督導員，再連結其他社會資源，如長照等服務，同時也了解長者健康狀況。

石崇良說，依內政部資料顯示，台灣少子女化趨勢下，未來會有愈來愈多「孤老」或「獨老」的現象發生，這將是長照服務另一個挑戰。

衛福部社家署正進行「獨老普查」計畫。他說，第一個目標就是先進行地毯式訪視，並聯絡上「獨老長者」且同時進行評估，再擬定後面服務計畫，這是第一階段目標，部分長者不見得需要長照服務，但還是需要社會連結避免孤立隔離。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

地方政府 居服員 石崇良 長照

延伸閱讀

送餐也是評估風險 老盟：居服員應扮演守門員

習慣等門的長輩未出現...送餐志工機警救人

觀察站／孤獨死頻傳 長照3.0漏洞待補

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

相關新聞

居服員餐盒掛門口...9旬婦亡屋內 衛福部：令人遺憾會重新檢討

新北瑞芳今年初有居服員為九旬老婦人送餐，無人應門卻未回報，事後發現當事人已死亡。里長批長照送餐不是Uber，促請市府加強安危確認功能。衛福部長石崇良說，對此遺憾事件，衛福部會重新檢討，並要求地方政府提供各項長照服務時，強調送餐是與長者的接觸機會，必須把握住這個接觸點，提供後醫其他需求服務。

觀察站／孤獨死頻傳 長照3.0漏洞待補

台灣今年步入超高齡社會，「孤獨死」悲慘案例層出不窮，衛福部應盤點獨居長輩的真實需求，在送餐、關懷、居家服務之外， 提供更積極的作為，盡速介入，避免「孤獨死」持續發生。

習慣等門的長輩未出現...送餐志工機警救人

高齡化加劇，獨居長者安全問題受關注。新北牡丹心社區發展協會理事長陳專森認為，送餐服務不僅提供三餐，也兼具社區安全網第一線守望角色。但也有居服員表示，因有時間壓力，光靠送餐要抓住救援先機仍有困難，須搭配電話問安等，多管齊下。

送餐也是評估風險 老盟：居服員應扮演守門員

居服員送餐，無人應門未回報，事後發現當事人死亡，讓人遺憾。老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，若長照送餐過程不照面，那和Uber有何差別？送餐服務是一道快速篩檢評估機制，居服員也是守門員，可評估長者是否有異狀，是否陷入危機等。

用電數據異常 智慧電表可示警

高雄逾十二萬名獨居長者，列冊人數僅四千餘人，市府雖提供緊急救援連線裝置，但普及率不高，民代建議市府協調台電優先在獨居長者家中裝設智慧電表，一旦住戶用電量異常，親友可透過台電App及時掌握與關懷，高市社會局指三月起在那瑪夏區依獨居長者意願試辦裝設，將評估導入獨老關懷可行性。

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

新北瑞芳今年初有居服員為九旬老婦人送餐，無人應門卻未回報，事後發現當事人已死亡。里長批長照送餐不是Uber，促請市府加強安危確認功能。市長侯友宜昨要求強化督導通報，加強建置緊急救援服務網絡，服務須兼顧生活支持和安危確認，守護獨居長者安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。