居服員餐盒掛門口...9旬婦亡屋內 衛福部：令人遺憾會重新檢討

新北瑞芳今年初有居服員為九旬老婦人送餐，無人應門卻未回報，事後發現當事人已死亡。里長批長照送餐不是Uber，促請市府加強安危確認功能。衛福部長石崇良說，對此遺憾事件，衛福部會重新檢討，並要求地方政府提供各項長照服務時，強調送餐是與長者的接觸機會，必須把握住這個接觸點，提供後醫其他需求服務。

石崇良今參與「Ｇoogle 台灣20周年 AI領航 智慧健康」記者會，會前接受媒體訪問表示，長照居家服務裡的送餐服務，目的不只單純為了送餐，主要是關懷跟守門的角色，確認送餐服務對象有沒有其他需求，如果有相關需求，居服員必須讓服務對象連結督導員，再連結其他社會資源，如長照等服務，同時也了解長者健康狀況。

石崇良說，依內政部資料顯示，台灣少子女化趨勢下，未來會有愈來愈多「孤老」或「獨老」的現象發生，這將是長照服務另一個挑戰。

衛福部社家署正進行「獨老普查」計畫。他說，第一個目標就是先進行地毯式訪視，並聯絡上「獨老長者」且同時進行評估，再擬定後面服務計畫，這是第一階段目標，部分長者不見得需要長照服務，但還是需要社會連結避免孤立隔離。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線