迴響／都更碰上文資 北市文化局：「國家文化資產網」能查詢

台北市近年推動都市更新，但老城區不少文資歷史建物，在都更前的第一步就可能卡關。北市文化局表示，北市已登錄的文資都在「國家文化資產網」能查詢，強調都更經過文資審議通過後，即可推動，不會影響都市更新的進行，也能確保文資獲得保存。

有關架設文資地圖，台北市文化局表示，北市已登錄公告的文化資產資訊皆可於「國家文化資產網」查詢。另外，依「文化資產保存法」，建物所有權人、民眾或民間團體如果認為建物具文化資產價值，可以向文化局申請或提報。

同時，公有建物如果超過五十年，在處分前也須進行文化資產價值評估程序。有關都市更新或危老重建案的基地範圍，如果涉及以上情形，文化局同樣會依法將盡速辦理文資審議程序，以利相關計畫進行。

文化局強調，都市更新除了須考量城市風貌，也應考量都市歷史與街區紋理，以維持城市歷史記憶與文化價值，實現發展與保存並行。依「文化資產保存法」規定，保存範圍內或周邊基地並非不得開發。

文化局說，都市更新於規畫階段依法須進行文資審議程序，經審查通過後即可推動，並不影響都市更新的進行，亦能確保文化資產獲得妥善保存。

文化局說，如果都市更新範圍內建物具文化資產價值，且經文資審議程序登錄為文化資產，仍可透過整體規畫，將古蹟、歷史建築或特色街區納入設計，採修復、活化再利用及新舊融合方式推動，兼顧人文脈絡、歷史資源與建築美學，落實城市記憶保存與永續發展的願景。