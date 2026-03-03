快訊

迴響／都更碰上文資 北市文化局：「國家文化資產網」能查詢

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市中正區的老城不少建物被列為文資，多少會影響都更進度。圖／台北市文化局提供
台北市中正區的老城不少建物被列為文資，多少會影響都更進度。圖／台北市文化局提供

北市近年推動都市更新，但老城區不少文資歷史建物，在都更前的第一步就可能卡關。北市文化局表示，北市已登錄的文資都在「國家文化資產網」能查詢，強調都更經過文資審議通過後，即可推動，不會影響都市更新的進行，也能確保文資獲得保存。

有關架設文資地圖，台北市文化局表示，北市已登錄公告的文化資產資訊皆可於「國家文化資產網」查詢。另外，依「文化資產保存法」，建物所有權人、民眾或民間團體如果認為建物具文化資產價值，可以向文化局申請或提報。

同時，公有建物如果超過五十年，在處分前也須進行文化資產價值評估程序。有關都市更新或危老重建案的基地範圍，如果涉及以上情形，文化局同樣會依法將盡速辦理文資審議程序，以利相關計畫進行。

文化局強調，都市更新除了須考量城市風貌，也應考量都市歷史與街區紋理，以維持城市歷史記憶與文化價值，實現發展與保存並行。依「文化資產保存法」規定，保存範圍內或周邊基地並非不得開發。

文化局說，都市更新於規畫階段依法須進行文資審議程序，經審查通過後即可推動，並不影響都市更新的進行，亦能確保文化資產獲得妥善保存。

文化局說，如果都市更新範圍內建物具文化資產價值，且經文資審議程序登錄為文化資產，仍可透過整體規畫，將古蹟、歷史建築或特色街區納入設計，採修復、活化再利用及新舊融合方式推動，兼顧人文脈絡、歷史資源與建築美學，落實城市記憶保存與永續發展的願景。

回響／都更遇文資卡關 彭揚凱建議特定區域潛在文資提前確認

觀察站／文資都更共融 政策不能一刀切

陽光行動／都更不該只是拆老屋 霧裡薛水圳盼如香港灣仔變身

陽光行動／都更若無配套 老城區文資反成安全隱患

觀察站／文資都更共融 政策不能一刀切

文化資產是全民共享的公共財，面對人屋雙老窘境，大都更也是迫切課題，但兩件事碰在一起，就可能兩敗俱傷，要不是文資被一夕破壞，就是都更在文資審議過程被一拖再拖。面對問題，地方政府託付給審議機制，以免給自己惹麻煩；中央則扮演「禁拆」的衙門角色，看似有為，實則漠視處處僵局，如何讓文資和都更共融、減少都更業主走冤枉路，亟待務實解方。

陽光行動／都更不該只是拆老屋 霧裡薛水圳盼如香港灣仔變身

走進北市溫州街四十六巷內， 「霧裡薛水圳」是都會區罕見的水景，也是三百年前就存在的灌溉水系，在地人士憂心水圳附近已有建商都更，恐被破壞，已成功提報畫為古蹟，相關都更案也因古蹟停擺。

陽光行動／都更若無配套 老城區文資反成安全隱患

老城區文資多，如今成了都更絆腳石，讓居民始料未及。台北市老城區的居民感嘆，具歷史價值的老房子本來是居民的榮耀，但都更推不動，房子愈來愈老，保留文資反而成為居住安全隱患。

陽光行動／新莊文德段都更突破文資障礙 武德殿拆解重組復活

都更案也有成功突破文資障礙案例，台南有建商在動工前主動試掘，挖到荷治時期磚頭，文資審議決定完工後展示，工程順利動工。新北新莊文德段都更案因鄰近武德殿等文資，一度卡關八年，最後讓武德殿在原址原貌重組才解套，預計明年完工，也是新北歷史建築納入公辦都更首例。

陽光行動／過濾風險 建文資地圖才能加速都更

建商接到都更案時，往往因文資疑慮卻步，業者建議政府應建立「文化資產地圖」，標示具有文資疑慮的地點，讓業者前期就能過濾，若基地確實有文資價值，開發商和住戶可以早點退場，避免在投入大量成本後才發現問題，到頭來白忙一場。

陽光行動／瞎子摸象…文資卡關 全台都更困境

全台逾半數建物的屋齡在卅年以上，雙北更超過百萬戶，台北市長蔣萬安喊出大都更時代來臨，但文化資產觀念抬頭，愈來愈多都更案好不容易走到最後一哩路，卻遇疑似古蹟等文資卡關，讓老城區都更難上加難，也成全台都更難題。

