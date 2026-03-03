聽新聞
陽光行動／瞎子摸象…文資卡關 全台都更困境

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱洪子凱張策／連線報導
全台屋齡超過卅年的住宅已達五百五十四餘萬戶，老屋更新速度慢，又遇文資卡關，不利都市發展。記者曾原信／攝影
全台屋齡超過卅年的住宅已達五百五十四餘萬戶，老屋更新速度慢，又遇文資卡關，不利都市發展。記者曾原信／攝影

全台逾半數建物的屋齡在卅年以上，雙北更超過百萬戶，台北市長蔣萬安喊出大都更時代來臨，但文化資產觀念抬頭，愈來愈多都更案好不容易走到最後一哩路，卻遇疑似古蹟等文資卡關，讓老城區都更難上加難，也成全台都更難題。

北市申請都更前，必須先函詢文化局等主管機關，確認有無文資身分，若施工期間發現疑似遺址或具文資項目也須主動通報，確認具文資價值必須停工，另行審議。

長者離世 等不到新房蓋好

萬華區康定路上的一處都更案，超過五十年建築的住戶盼了幾十年都更，建商好不容易整合完成，卻被文化局告知基地上的房子疑似有日治時代的建築工法，恐有文資價值。

建商表示，所有權人必須配合文資查勘，儘管歷經兩輪審查確定無文資身分，前後拖延近兩年，建商包含利息、時間等成本損失上千萬，還有多位老人家等不及新房子蓋好已「先離開了」。

另外一個建案則在大安區，有建商花多年整合，已經完成都更最後一哩路，因基地內有條比瑠公圳更早的「霧裡薛圳」第二支線遺址，去年六月被認定為古蹟，儘管都更案已經通過都市設計審查，仍要重新變更設計，以免破壞古蹟水圳的原始樣貌。

中正區重慶南路一段這處危老更新案原將改建成廿七層、地下五層商辦大樓，因周遭有十七座市定古蹟、四座歷史建築，周邊文資所有權人及文資委員憂心新蓋的高樓衝擊景觀、天際線等，文資會議決議退回再審。都發局表示，該案在去年十月底掛號申請建照，十一月七日初審退請補正，必須在六個月內補件複審。

銀行修漏 文資訴訟拖3年

另一處是中正區的華南銀行城內分行，據傳打算整修漏水的屋況，二○二三年四月文資委員認為其窗框、騎樓牛腿等具文資價值，華南銀行不服提訴願，同年十一月二十八日判決撤銷；但隔年二月文資會議再決議登錄為歷史建築，華南銀行再提訴願遭駁回，改打行政訴訟；去年十月台北高等行政法院判決華南銀行勝訴。

台北市中正區的華南銀行城內分行打算整修漏水，因窗框、騎樓牛腿等具文資價值，整修工程一拖三年還沒有下文。記者林伯東／攝影
台北市中正區的華南銀行城內分行打算整修漏水，因窗框、騎樓牛腿等具文資價值，整修工程一拖三年還沒有下文。記者林伯東／攝影

目前這起文資爭議，文化局接下來會向法院提出「指定理由不明確」之訴，再走一次文資審議流程。距離原本要整修的期程，已至少晚了三年。

非反都更 民團：盼找解方

新店碧潭風景特定區旁一件都更案，涉及新店溪東側恐影響碧潭吊橋鋼索基座，對吊橋的結構安全與古蹟完整性有破壞疑慮，導致全案延宕了逾十年，還在都市計畫審議中。

暗坑文化工作室執行長吳柏瑋指出，碧潭吊橋具高度文化資產價值，是目前全台唯一的「無鋼球懸索吊橋」，國際上也少見；民團並非反對都更，而是希望找出解方，兼顧文資保存。

學者認為，文資卡關都更愈來愈頻繁，當前問題是文資主管單位沒有清楚的文資輪廓，無異讓建商和地主瞎子摸象，遇卡關事件又提不出兼顧地主權益的解方，才讓卡關無限循環，甚至導致建商寧可冒險破壞文資的下場。

陽光行動／過濾風險 建文資地圖才能加速都更

建商接到都更案時，往往因文資疑慮卻步，業者建議政府應建立「文化資產地圖」，標示具有文資疑慮的地點，讓業者前期就能過濾，若基地確實有文資價值，開發商和住戶可以早點退場，避免在投入大量成本後才發現問題，到頭來白忙一場。

觀察站／文資都更共融 政策不能一刀切

文化資產是全民共享的公共財，面對人屋雙老窘境，大都更也是迫切課題，但兩件事碰在一起，就可能兩敗俱傷，要不是文資被一夕破壞，就是都更在文資審議過程被一拖再拖。面對問題，地方政府託付給審議機制，以免給自己惹麻煩；中央則扮演「禁拆」的衙門角色，看似有為，實則漠視處處僵局，如何讓文資和都更共融、減少都更業主走冤枉路，亟待務實解方。

陽光行動／都更不該只是拆老屋 霧裡薛水圳盼如香港灣仔變身

走進北市溫州街四十六巷內， 「霧裡薛水圳」是都會區罕見的水景，也是三百年前就存在的灌溉水系，在地人士憂心水圳附近已有建商都更，恐被破壞，已成功提報畫為古蹟，相關都更案也因古蹟停擺。

陽光行動／都更若無配套 老城區文資反成安全隱患

老城區文資多，如今成了都更絆腳石，讓居民始料未及。台北市老城區的居民感嘆，具歷史價值的老房子本來是居民的榮耀，但都更推不動，房子愈來愈老，保留文資反而成為居住安全隱患。

陽光行動／新莊文德段都更突破文資障礙 武德殿拆解重組復活

都更案也有成功突破文資障礙案例，台南有建商在動工前主動試掘，挖到荷治時期磚頭，文資審議決定完工後展示，工程順利動工。新北新莊文德段都更案因鄰近武德殿等文資，一度卡關八年，最後讓武德殿在原址原貌重組才解套，預計明年完工，也是新北歷史建築納入公辦都更首例。

