觀察站／文資都更共融 政策不能一刀切

聯合報／ 本報記者李承穎鄭朝陽
台北市中正區的華南銀行城內分行打算整修漏水，因窗框、騎樓牛腿等具文資價值，整修工程一拖三年還沒有下文。記者林伯東／攝影
台北市中正區的華南銀行城內分行打算整修漏水，因窗框、騎樓牛腿等具文資價值，整修工程一拖三年還沒有下文。記者林伯東／攝影

文化資產是全民共享的公共財，面對人屋雙老窘境，大都更也是迫切課題，但兩件事碰在一起，就可能兩敗俱傷，要不是文資被一夕破壞，就是都更在文資審議過程被一拖再拖。面對問題，地方政府託付給審議機制，以免給自己惹麻煩；中央則扮演「禁拆」的衙門角色，看似有為，實則漠視處處僵局，如何讓文資和都更共融、減少都更業主走冤枉路，亟待務實解方。

目前文資法對於保存文化資產，展現滿滿的「先禁國家」精神，例如都更等開發行為中，發現疑似遺址時須馬上停工，主管機關應即刻調查、送審，未完成審議不得復工。城市文明是一連串文資堆疊而成，優先保護文資的思維無誤，但文資如何與都更、城市再發展共融共好的配套，有待精進。

國人面對地震頻繁、都更牛步的威脅，尤其幾次驚心動魄的強震之後，危樓慘況讓人們更願務實參與都更，政府也釋出法規、容積獎勵等誘因，試圖加速老屋都更，但地主整合不易、容積率限制「一坪換一坪」的可行性等多重限制下，都更推進不如預期，老屋卻繼續老化。

文資保存如今成了都更的另一道障礙，而且將時間、貸款利息等成本全由建商與地主承擔，其實並不合理。文資既為公共財，理應由政府設想一套兩全其美的共融制度，並支付該付的成本，而非彼此互斥、卡關。

好比英國等深具歷史紋理的先進國家，透過文資分級與查詢系統，容許一般級的歷史建築在存續歷史價值的前提下，仍能改建成現代化建築，開發商在設計階段就知道「哪裡能動、哪裡不能動」，減少不確定性。

這些要靠政府及早啟動各地的文資普查，猶如地質鑽探資料般，提供蓋屋的科學依據；中央也要思考如何修法、調整政策，容許各種維護文資的手法與彈性，不是只有「全留」或「全拆」的二分法。

陽光行動／瞎子摸象…文資卡關 全台都更困境

全台逾半數建物的屋齡在卅年以上，雙北更超過百萬戶，台北市長蔣萬安喊出大都更時代來臨，但文化資產觀念抬頭，愈來愈多都更案好不容易走到最後一哩路，卻遇疑似古蹟等文資卡關，讓老城區都更難上加難，也成全台都更難題。

建商接到都更案時，往往因文資疑慮卻步，業者建議政府應建立「文化資產地圖」，標示具有文資疑慮的地點，讓業者前期就能過濾，若基地確實有文資價值，開發商和住戶可以早點退場，避免在投入大量成本後才發現問題，到頭來白忙一場。

走進北市溫州街四十六巷內， 「霧裡薛水圳」是都會區罕見的水景，也是三百年前就存在的灌溉水系，在地人士憂心水圳附近已有建商都更，恐被破壞，已成功提報畫為古蹟，相關都更案也因古蹟停擺。

老城區文資多，如今成了都更絆腳石，讓居民始料未及。台北市老城區的居民感嘆，具歷史價值的老房子本來是居民的榮耀，但都更推不動，房子愈來愈老，保留文資反而成為居住安全隱患。

都更案也有成功突破文資障礙案例，台南有建商在動工前主動試掘，挖到荷治時期磚頭，文資審議決定完工後展示，工程順利動工。新北新莊文德段都更案因鄰近武德殿等文資，一度卡關八年，最後讓武德殿在原址原貌重組才解套，預計明年完工，也是新北歷史建築納入公辦都更首例。

