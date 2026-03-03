聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／都更不該只是拆老屋 霧裡薛水圳盼如香港灣仔變身

聯合報／ 記者邱書昱林麗玉洪子凱／專題報導

走進北市溫州街四十六巷內， 「霧裡薛水圳」是都會區罕見的水景，也是三百年前就存在的灌溉水系，在地人士憂心水圳附近已有建商都更，恐被破壞，已成功提報畫為古蹟，相關都更案也因古蹟停擺。

一七二四年開鑿的霧里薛圳是比瑠公圳年紀更大的灌溉溝渠，很長一段時間被誤認為是瑠公圳。早在三百年前，這條水圳就存在台北市西南區，其中這一小截獨自悠悠地在大學里內流淌，原以為能靜靜地再度過下個百年，但圳體被畫入一旁即將都更的建案內。

文資會議以十比七決議霧裡薛水圳訂為直轄市定古蹟，與居民一同保住文資的大學里長吳沛璇向來爭取保有霧裡薛圳旁廣大的綠地，還要求建商不能築高牆阻擋水圳視野。

吳沛璇說，大學里內環境好，十多年前就有建商來談都更，但最早來的建商沒插旗成功，這次建商來時，居民就跟建商溝通在地的水圳、人本交通環境，幫都更加分，甚至提高房價。不過仍擔心建商反悔，所以也支持文資團體向文化局申請文資身分。

推動霧裡薛圳文資身分的大員水文化復興協會理事長梁蔭民認為，國際城市羅馬倫敦巴黎的城市特色很明顯，台灣的都市卻沒什麼性格；什麼是性格？就是將原有元素保留下來。

「假如把老屋全都拆完，地方元素怎麼發揮？」他說，現在的都更並不是真的都更，只是重蓋建築物而已，以香港灣仔為例，舊的保存，新的很新，讓人一走進去就知道那裡是灣仔，這才是真正的大都更。

籌辦流域水圳基金會的陳柏瑞也說，政府推動都更與人本交通、水路廊道等，不但不衝突，還能相輔相成，把重要文資、景點、生態都串好了，周邊自然就會換新房子。

建商 倫敦 巴黎 羅馬 文化局 古蹟 都更 北市

延伸閱讀

北市蛋黃區興隆整宅 ＡB基地都更兩樣情

【日常辯證】老瓶子／享受夕陽之美

大安區16坪公寓賣6588萬元 他嘆「都更都到老房子住不起」

房仲化身變形金剛拚生存 推社區共享空間搏感情奏效

相關新聞

陽光行動／瞎子摸象…文資卡關 全台都更困境

全台逾半數建物的屋齡在卅年以上，雙北更超過百萬戶，台北市長蔣萬安喊出大都更時代來臨，但文化資產觀念抬頭，愈來愈多都更案好不容易走到最後一哩路，卻遇疑似古蹟等文資卡關，讓老城區都更難上加難，也成全台都更難題。

陽光行動／過濾風險 建文資地圖才能加速都更

建商接到都更案時，往往因文資疑慮卻步，業者建議政府應建立「文化資產地圖」，標示具有文資疑慮的地點，讓業者前期就能過濾，若基地確實有文資價值，開發商和住戶可以早點退場，避免在投入大量成本後才發現問題，到頭來白忙一場。

觀察站／文資都更共融 政策不能一刀切

文化資產是全民共享的公共財，面對人屋雙老窘境，大都更也是迫切課題，但兩件事碰在一起，就可能兩敗俱傷，要不是文資被一夕破壞，就是都更在文資審議過程被一拖再拖。面對問題，地方政府託付給審議機制，以免給自己惹麻煩；中央則扮演「禁拆」的衙門角色，看似有為，實則漠視處處僵局，如何讓文資和都更共融、減少都更業主走冤枉路，亟待務實解方。

陽光行動／都更不該只是拆老屋 霧裡薛水圳盼如香港灣仔變身

走進北市溫州街四十六巷內， 「霧裡薛水圳」是都會區罕見的水景，也是三百年前就存在的灌溉水系，在地人士憂心水圳附近已有建商都更，恐被破壞，已成功提報畫為古蹟，相關都更案也因古蹟停擺。

陽光行動／都更若無配套 老城區文資反成安全隱患

老城區文資多，如今成了都更絆腳石，讓居民始料未及。台北市老城區的居民感嘆，具歷史價值的老房子本來是居民的榮耀，但都更推不動，房子愈來愈老，保留文資反而成為居住安全隱患。

陽光行動／新莊文德段都更突破文資障礙 武德殿拆解重組復活

都更案也有成功突破文資障礙案例，台南有建商在動工前主動試掘，挖到荷治時期磚頭，文資審議決定完工後展示，工程順利動工。新北新莊文德段都更案因鄰近武德殿等文資，一度卡關八年，最後讓武德殿在原址原貌重組才解套，預計明年完工，也是新北歷史建築納入公辦都更首例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。