陽光行動／都更若無配套 老城區文資反成安全隱患

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱林麗玉／專題報導

老城區文資多，如今成了都更絆腳石，讓居民始料未及。台北市老城區的居民感嘆，具歷史價值的老房子本來是居民的榮耀，但都更推不動，房子愈來愈老，保留文資反而成為居住安全隱患。

北市中正區建國里充滿古色古香的文資建物，包含歷史悠久的總統府；里長許瀞尹坦言，里內亟需更新的老房子很多，但周遭古蹟林立又在總統府周遭，即便市府推出再多容積獎勵也無法使用，形同「看得到吃不到」，很擔心大地震威脅生命財產安全。

許瀞尹說，在上海外灘有許多早年法國租界時期老建築，也有現代的新高樓，新舊無瑕融合，但場景到了台灣，卻變成陳舊保守的老街區。權責單位除了台北市府，文化部等中央文資單位更不能袖手旁觀，中央、地方應更有效地溝通、健全都更與文資保存的配套方案。

許瀞尹說，建國里就在國家行政中樞的核心區內，相關房舍應該相映國家門面，至少整齊、新穎、有質感，「本來這些老房子應是里內的榮耀，現在覺得住這裡束縛多，變得很倒楣」。

同樣位於老城區的大同區、萬華區都更也難，萬華區糖廍里附近有市定古蹟台北製糖所文化園區，周邊民宅多已逾三十、四十年，但都更長期因限高等問題，建商整合意願不大。

里長葉玲瑜認為，屋齡漸增，建築物老舊、電器線路也隨之老化，未更新恐釀成危險，加上里內長者多，也愈來愈走不動樓梯，都更更為迫切。大同區老師里里長許宮銘說，老城區都更難，受限文資之外，建商若有容積率更有利的區域可選，當然會優先投入，利潤也較高，老城區都更就被排擠、拖延。

建商 上海 老屋 都更 文化資產 萬華 容積率

觀察站／文資都更共融 政策不能一刀切

陽光行動／都更不該只是拆老屋 霧裡薛水圳盼如香港灣仔變身

陽光行動／新莊文德段都更突破文資障礙 武德殿拆解重組復活

陽光行動／過濾風險 建文資地圖才能加速都更

陽光行動／瞎子摸象…文資卡關 全台都更困境

全台逾半數建物的屋齡在卅年以上，雙北更超過百萬戶，台北市長蔣萬安喊出大都更時代來臨，但文化資產觀念抬頭，愈來愈多都更案好不容易走到最後一哩路，卻遇疑似古蹟等文資卡關，讓老城區都更難上加難，也成全台都更難題。

陽光行動／過濾風險 建文資地圖才能加速都更

建商接到都更案時，往往因文資疑慮卻步，業者建議政府應建立「文化資產地圖」，標示具有文資疑慮的地點，讓業者前期就能過濾，若基地確實有文資價值，開發商和住戶可以早點退場，避免在投入大量成本後才發現問題，到頭來白忙一場。

觀察站／文資都更共融 政策不能一刀切

文化資產是全民共享的公共財，面對人屋雙老窘境，大都更也是迫切課題，但兩件事碰在一起，就可能兩敗俱傷，要不是文資被一夕破壞，就是都更在文資審議過程被一拖再拖。面對問題，地方政府託付給審議機制，以免給自己惹麻煩；中央則扮演「禁拆」的衙門角色，看似有為，實則漠視處處僵局，如何讓文資和都更共融、減少都更業主走冤枉路，亟待務實解方。

陽光行動／都更不該只是拆老屋 霧裡薛水圳盼如香港灣仔變身

走進北市溫州街四十六巷內， 「霧裡薛水圳」是都會區罕見的水景，也是三百年前就存在的灌溉水系，在地人士憂心水圳附近已有建商都更，恐被破壞，已成功提報畫為古蹟，相關都更案也因古蹟停擺。

陽光行動／新莊文德段都更突破文資障礙 武德殿拆解重組復活

都更案也有成功突破文資障礙案例，台南有建商在動工前主動試掘，挖到荷治時期磚頭，文資審議決定完工後展示，工程順利動工。新北新莊文德段都更案因鄰近武德殿等文資，一度卡關八年，最後讓武德殿在原址原貌重組才解套，預計明年完工，也是新北歷史建築納入公辦都更首例。

