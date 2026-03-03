陽光行動／過濾風險 建文資地圖才能加速都更

建商接到都更案時，往往因文資疑慮卻步，業者建議政府應建立「文化資產地圖」，標示具有文資疑慮的地點，讓業者前期就能過濾，若基地確實有文資價值，開發商和住戶可以早點退場，避免在投入大量成本後才發現問題，到頭來白忙一場。

欣聯建設執行長蕭傑楷說，台北市開發早、老城區多，在都更過程中遇到文資也是一個頭兩個大，建商評估時若建物有文資的跡象，基本上都會很審慎，例如大同區歷史悠久，就容易出現類似狀況，「外觀是四柱三窗的基本都危險」，只要一開始發現有文資就不敢去整合，因為通常到發現文資，很有可能導致一切程序重來，甚至做白工。

蕭傑楷直言，北市府現行有個「北市都更地圖」讓民眾一目了然，針對北市的文資潛力，也可以比照建立「台北市文化資產地圖」，在地圖上標示具有文資疑慮的地點，讓業者在前期就能過濾風險。

他強調，台北市有超過四十萬棟老宅，都更急迫性高，正因如此，文資認定不應成為都更「煞車」，而應與民意相符，「當住戶同意比率高達百分之九十八，若因文資介入導致速度減緩，不就是悖離民意？」

寬頻房訊公司董事長游凱翔也說，北市府應改變現行流程，將文資審查提前至送件前，只要有任何一位建物所有權人提出申請，就應可以前期先審，不必等到擬定事業計畫及送進市府後才處理問題，若基地確實有文資價值，開發商和住戶可以早點退場，避免在投入大量成本後才發現問題，導致專案「空轉」而不知所措。

游凱翔也說，文資與都更長期以來都處於相斥狀態，但最理想應是和平共存，對於因文資影響開發的個案，可透過「容積調派（移轉）」或「設計融合」方式處理，政府可以與有意願的建商協商，改造受文資影響的基地，並將該基地「容積」移轉到其他地點新建案，或改造部分古蹟，即便都更也能看見歷史，創造共贏。