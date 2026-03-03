聽新聞
陽光行動／過濾風險 建文資地圖才能加速都更

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉邱書昱／專題報導
台北市大員水文化復興協會理事長梁蔭民（右起）、台北市大員水文化復興協會常務理事林耿同、流域水圳基金會籌備處主任陳柏瑞都認為文資與都更長期以來都處於相斥狀態，但最理想應是和平共存。記者葉信菉／攝影
台北市大員水文化復興協會理事長梁蔭民（右起）、台北市大員水文化復興協會常務理事林耿同、流域水圳基金會籌備處主任陳柏瑞都認為文資與都更長期以來都處於相斥狀態，但最理想應是和平共存。記者葉信菉／攝影

建商接到都更案時，往往因文資疑慮卻步，業者建議政府應建立「文化資產地圖」，標示具有文資疑慮的地點，讓業者前期就能過濾，若基地確實有文資價值，開發商和住戶可以早點退場，避免在投入大量成本後才發現問題，到頭來白忙一場。

欣聯建設執行長蕭傑楷說，台北市開發早、老城區多，在都更過程中遇到文資也是一個頭兩個大，建商評估時若建物有文資的跡象，基本上都會很審慎，例如大同區歷史悠久，就容易出現類似狀況，「外觀是四柱三窗的基本都危險」，只要一開始發現有文資就不敢去整合，因為通常到發現文資，很有可能導致一切程序重來，甚至做白工。

蕭傑楷直言，北市府現行有個「北市都更地圖」讓民眾一目了然，針對北市的文資潛力，也可以比照建立「台北市文化資產地圖」，在地圖上標示具有文資疑慮的地點，讓業者在前期就能過濾風險。

他強調，台北市有超過四十萬棟老宅，都更急迫性高，正因如此，文資認定不應成為都更「煞車」，而應與民意相符，「當住戶同意比率高達百分之九十八，若因文資介入導致速度減緩，不就是悖離民意？」

寬頻房訊公司董事長游凱翔也說，北市府應改變現行流程，將文資審查提前至送件前，只要有任何一位建物所有權人提出申請，就應可以前期先審，不必等到擬定事業計畫及送進市府後才處理問題，若基地確實有文資價值，開發商和住戶可以早點退場，避免在投入大量成本後才發現問題，導致專案「空轉」而不知所措。

游凱翔也說，文資與都更長期以來都處於相斥狀態，但最理想應是和平共存，對於因文資影響開發的個案，可透過「容積調派（移轉）」或「設計融合」方式處理，政府可以與有意願的建商協商，改造受文資影響的基地，並將該基地「容積」移轉到其他地點新建案，或改造部分古蹟，即便都更也能看見歷史，創造共贏。

觀察站／文資都更共融 政策不能一刀切

陽光行動／都更不該只是拆老屋 霧裡薛水圳盼如香港灣仔變身

陽光行動／都更若無配套 老城區文資反成安全隱患

陽光行動／新莊文德段都更突破文資障礙 武德殿拆解重組復活

陽光行動／瞎子摸象…文資卡關 全台都更困境

全台逾半數建物的屋齡在卅年以上，雙北更超過百萬戶，台北市長蔣萬安喊出大都更時代來臨，但文化資產觀念抬頭，愈來愈多都更案好不容易走到最後一哩路，卻遇疑似古蹟等文資卡關，讓老城區都更難上加難，也成全台都更難題。

觀察站／文資都更共融 政策不能一刀切

文化資產是全民共享的公共財，面對人屋雙老窘境，大都更也是迫切課題，但兩件事碰在一起，就可能兩敗俱傷，要不是文資被一夕破壞，就是都更在文資審議過程被一拖再拖。面對問題，地方政府託付給審議機制，以免給自己惹麻煩；中央則扮演「禁拆」的衙門角色，看似有為，實則漠視處處僵局，如何讓文資和都更共融、減少都更業主走冤枉路，亟待務實解方。

陽光行動／都更不該只是拆老屋 霧裡薛水圳盼如香港灣仔變身

走進北市溫州街四十六巷內， 「霧裡薛水圳」是都會區罕見的水景，也是三百年前就存在的灌溉水系，在地人士憂心水圳附近已有建商都更，恐被破壞，已成功提報畫為古蹟，相關都更案也因古蹟停擺。

陽光行動／都更若無配套 老城區文資反成安全隱患

老城區文資多，如今成了都更絆腳石，讓居民始料未及。台北市老城區的居民感嘆，具歷史價值的老房子本來是居民的榮耀，但都更推不動，房子愈來愈老，保留文資反而成為居住安全隱患。

陽光行動／新莊文德段都更突破文資障礙 武德殿拆解重組復活

都更案也有成功突破文資障礙案例，台南有建商在動工前主動試掘，挖到荷治時期磚頭，文資審議決定完工後展示，工程順利動工。新北新莊文德段都更案因鄰近武德殿等文資，一度卡關八年，最後讓武德殿在原址原貌重組才解套，預計明年完工，也是新北歷史建築納入公辦都更首例。

