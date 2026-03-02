紀念228 柯文哲、黃國昌一日北高達陣

昨天是228，賴清德總統到高雄主持紀念追思活動，稱林宅血案和當年的資料並未完整，甚至口述資料也非真實正確，當年許多證據已被「系統性毀滅」。時事評論員、醫師沈政男怒批賴炒冷飯，搭網路話題打國民黨一頓，根本是褻瀆228事件。

2026-03-01 12:11