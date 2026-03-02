聽新聞
紀念228 柯文哲、黃國昌一日北高達陣
紀念二二八，民眾黨創黨主席柯文哲與現任黨主席黃國昌騎單車挑戰一日北高三百八十公里，兩人前天清晨六時從台北市關渡宮出發，車隊在昨天凌晨三時四十六分抵達終點站二二八紀念公園，總計耗時廿一小時四十六分鐘。
沿途出現許多「小草」加油打氣，柯文哲考量體力，未全程騎車，黃國昌則騎完全程。柯文哲說，這次是困難度最高的一日北高，代表一個文化、精神，也讓全世界知道，不管是柯文哲或台灣民眾黨，絕對不會屈服。
二○一六年起，柯文哲每年都在二二八當天騎單車挑戰一日北高，以往高雄終點站多半設在左營區大義國中，今年延長廿公里至鹽埕區二二八紀念公園。柯去年因涉案遭羈押未能參與，今年帶著電子腳鐐恢復挑戰。
柯文哲車隊抵達高雄時，現場數十名支持者報以熱烈掌聲，柯文哲的妻子陳佩琪抱著花束迎接車隊抵達，黃國昌則因挑戰全程體力透支，一度需要旁人攙扶行走，疲累全寫在臉上。
