溫哥華紀念228 抗議中共進行認知作戰

加拿大溫哥華地區多個台裔社團組織共同舉辦紀念228事件79週年活動，在祈禱、歌聲、展覽和點燈儀式中喚起民眾對228歷史記憶，並展現對抗中共企圖扭曲228歷史和本土民主運動的決心。

溫哥華基督長老教會今年下午陸續湧進100多人，扶老攜幼一同參與紀念228的和平祈禱會。牧師謝大立首先帶領唱詩歌並誦念祈禱文，接著主辦者大溫哥華同鄉會會長吳清桂致詞，強調紀念228，是勿讓歷史重演，也有助理解當下社會結構、地緣政治與身分認同。

電影「世紀血案」引發許多社會討論，吳清桂在致詞中說，製作方不僅未取得受害者家屬的同意或授權就拍攝，還選在林家遇害雙胞胎女兒的生日前夕舉辦殺青活動，是對受難者家屬造成二次傷害。更離譜的是後來發現，該電影的製作背景與敘事手法明顯是「紅色供應鏈」文化滲透。「中共企圖竄改台灣歷史、主導話語權，這是一種認知作戰。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣也表示，如果沒有不斷喚醒記憶並再教育，那麼歷史真相就很容易被有心人任意顛覆，就像「世紀血案」的製作團隊荒謬重塑白色恐怖記憶，試圖打擊台灣本土民主運動。

劉立欣說，紀念228，了解誰是加害者和受害者，並不是要撕裂族群，反而是希望大家都能認清歷史、更加團結。「大家都能心念一致，對抗中共的假訊息傳播、軍事演習和外交打壓，台灣就會變得更美好。」

白鷺鷥與水牛合唱團在紀念會上演唱了「百合花」和「榮耀的日光」2首曲子，合唱團成員巴如玉說配戴百合花以紀念228已經成為一種廣大的力量，因此今年特別選唱「百合花」，勾勒花朵在風雨中堅韌綻放的意象，象徵台灣的生命力。

一群年輕台裔子弟在228紀念會上設立「島內之外鏡行事」特展，透過多元視角呈現歷史真相，中英文對照說明，讓更多加拿大其他族裔可以認識228這段屬於世界人權記憶的重要歷史。

最後眾人依序在台灣地圖模型上點上燭光，為受難者祈福，為台灣土地點亮光明。