快訊

白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

機車後座乘客環抱駕駛會挨罰？網傳北市已開187張單 警方親揭真相

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

聽新聞
0:00 / 0:00

溫哥華紀念228 抗議中共進行認知作戰

中央社／ 溫哥華28日專電

加拿大溫哥華地區多個台裔社團組織共同舉辦紀念228事件79週年活動，在祈禱、歌聲、展覽和點燈儀式中喚起民眾對228歷史記憶，並展現對抗中共企圖扭曲228歷史和本土民主運動的決心。

溫哥華基督長老教會今年下午陸續湧進100多人，扶老攜幼一同參與紀念228的和平祈禱會。牧師謝大立首先帶領唱詩歌並誦念祈禱文，接著主辦者大溫哥華同鄉會會長吳清桂致詞，強調紀念228，是勿讓歷史重演，也有助理解當下社會結構、地緣政治與身分認同。

電影「世紀血案」引發許多社會討論，吳清桂在致詞中說，製作方不僅未取得受害者家屬的同意或授權就拍攝，還選在林家遇害雙胞胎女兒的生日前夕舉辦殺青活動，是對受難者家屬造成二次傷害。更離譜的是後來發現，該電影的製作背景與敘事手法明顯是「紅色供應鏈」文化滲透。「中共企圖竄改台灣歷史、主導話語權，這是一種認知作戰。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣也表示，如果沒有不斷喚醒記憶並再教育，那麼歷史真相就很容易被有心人任意顛覆，就像「世紀血案」的製作團隊荒謬重塑白色恐怖記憶，試圖打擊台灣本土民主運動。

劉立欣說，紀念228，了解誰是加害者和受害者，並不是要撕裂族群，反而是希望大家都能認清歷史、更加團結。「大家都能心念一致，對抗中共的假訊息傳播、軍事演習和外交打壓，台灣就會變得更美好。」

白鷺鷥與水牛合唱團在紀念會上演唱了「百合花」和「榮耀的日光」2首曲子，合唱團成員巴如玉說配戴百合花以紀念228已經成為一種廣大的力量，因此今年特別選唱「百合花」，勾勒花朵在風雨中堅韌綻放的意象，象徵台灣的生命力。

一群年輕台裔子弟在228紀念會上設立「島內之外鏡行事」特展，透過多元視角呈現歷史真相，中英文對照說明，讓更多加拿大其他族裔可以認識228這段屬於世界人權記憶的重要歷史。

最後眾人依序在台灣地圖模型上點上燭光，為受難者祈福，為台灣土地點亮光明。

中共 加拿大 紅色供應鏈 地緣政治 228

延伸閱讀

片山和之：台灣民主穩固發展 彰顯228當年行動歷史意義

二二八事件79周年 民進黨：誠實面對歷史團結守護民主

「228事件是台灣的痛」 蔣萬安以台北市長身分向受難者及家屬致歉

228中樞紀念儀式遭家屬抗議會場配樂像「婚禮」 主辦單位致歉

相關新聞

賴清德提林宅血案 醫怒批「褻瀆228」還打國民黨一頓

昨天是228，賴清德總統到高雄主持紀念追思活動，稱林宅血案和當年的資料並未完整，甚至口述資料也非真實正確，當年許多證據已被「系統性毀滅」。時事評論員、醫師沈政男怒批賴炒冷飯，搭網路話題打國民黨一頓，根本是褻瀆228事件。

新聞分析／總統228談和解 卻又提黨國幽靈...

二二八事件七十九周年了，賴清德總統昨天在追思活動指出「社會和解應該早日實現」，話鋒一轉，卻又大篇幅提及黨國幽靈，身為國家...

若司法專案追查林宅血案真相 藍營：全力支持

賴清德總統昨南下高雄主持二二八紀念追思活動，致詞提及，林宅血案和當年的資料並未完整，甚至口述資料也非真實正確，當年許多證...

林宅血案 總統：國家機器介入、掩蓋證據

賴清德總統昨天在二二八事件七十九周年中樞紀念儀式表示，林宅血案遭國家機器介入與掩蓋證據，資料也被系統性銷毀，未來會加速開...

綠營民代批桃園228追思流於形式 桃市府：她3年來沒參加過

桃園市政府今天在蘆竹二二八紀念公園舉辦79周年追思會，與會的民進黨桃園市議員黃瓊慧指儀式只有獻花與致詞，未一一唱名受難者...

228事件79週年 台北101點燈盼以愛撫慰傷痛、攜手前行

228事件79週年，台北101今天晚間在大樓進行點燈打字，點燈文字包含228和平紀念日、以愛撫慰傷痛等。台北101表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。