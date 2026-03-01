賴清德提林宅血案 醫怒批「褻瀆228」還打國民黨一頓

昨天是228，賴清德總統到高雄主持紀念追思活動，稱林宅血案和當年的資料並未完整，甚至口述資料也非真實正確，當年許多證據已被「系統性毀滅」。時事評論員、醫師沈政男怒批賴炒冷飯，搭網路話題打國民黨一頓，根本是褻瀆228事件。

賴清德總統昨天南下高雄在二二八事件七十九周年中樞紀念儀式，會中表示，林宅血案遭國家機器介入與掩蓋證據，資料也被系統性銷毀，未來會加速開放政治檔案，追查真相，進一步落實轉型正義，避免類似二二八不幸事件歷史重演。

沈政男指出，賴清德今年的228致詞，最後三分之一等於是把去年的講稿重新講一次，顯然他對228的認知不過爾爾，講第二年就重覆了。「這不是冷飯熱炒，又是什麼？」其實賴到高雄舉辦典禮，可以講一下雄中自衛隊，顯然賴並不清楚。

他說，陳其邁昨也到場，但竟是在痛批電影「世紀血案」，大讚「大濛」，顯然不知道1950年代被槍決的知識青年都是共產黨。而賴、陳兩人都提到林宅血案，完全是搭網路話題，「藉機打國民黨一頓，在紀念228典禮講這些話，根本就是褻瀆228。」

沈政男進一步表示，這些綠營政治人物從頭到尾就是承襲黨外與新潮流告訴他們的那一套228與白色恐怖說法，尤其「賴清德說228不是民主運動」，他顯然不知道，228有一部分的意義根本就是革命運動，帶頭的就是共產黨！

賴清德去年說「獨裁者蔣介石犯下滔天大罪」，稱「蔣為確保來台統治犯下228」，完全是亂扯。蔣介石起初認為台灣是淨土，沒被中共滲透，不料卻陸續抓到中共黨員，展開肅清，因此說228與白色恐怖若說是國共內戰的延續，也是一種史觀。

沈政男說，蔣介石對共產黨心有餘悸，於是到了台灣，只要發現共產黨的蛛絲馬跡，就展開肅清，釀成悲劇。但講這些，對賴清德來說太深奧，他不會懂；而賴清德說要公開228與白色恐怖檔案，問題是綠營根本不知道要怎麼研究。