台灣史補課潮吹到洛杉磯 台僑教兒童認識二二八

中央社／ 洛杉磯28日專電

台灣史補課潮吹到洛杉磯，數十名台灣僑胞出席二二八追思會，現場小朋友專區人數創新高，近20名兒童透過中英雙語故事，認識近80年前的歷史悲劇。

洛杉磯台灣會館今天在華僑文教中心舉行二二八事件79週年追思會，駐洛杉磯辦事處長紀欽耀出席，與60多名台僑用燭火點亮台灣地圖，象徵對受難者的追思。

二二八國家紀念館館長藍士博視訊致詞，歷史學者周婉窈用視訊發表專題演講。

現年17歲，就讀高中二年級的楊千樂（AlinaYang）身披「台美小姐」彩帶、頭上戴著公主皇冠，扮演孩子王，帶一群小朋友讀兒童繪本「228小水牛」。

活動舉辦多年，今年伴隨「台灣史補課潮」吹過太平洋，參與兒童人數創新高，不少新面孔加入。楊千樂過去是在台下聽課的小孩，今年轉換角色，擔任說故事的大姊姊。

楊千樂在美國長大，用英文受訪說：「第一次知道這段歷史時，我非常震驚，我從來不知道像這樣的事情曾經發生。後來我逐漸長大，我認識到，雖然這是我們人民身上不幸的悲劇，保存這段歷史並將它傳承下去非常重要。」

楊千樂說：「一方面警告人們曾經發生這樣的事，一方面我們學會珍惜現有的一切，那是許多人努力創造的成果。」

台僑追思二二八活動，開闢兒童故事時間多年，行政院政務顧問吳兆峯是主要的發起人。

這活動原本是讓大人參加追思會，小孩聚在一起做勞作、交朋友，後來引進台灣促進轉型正義委員會推薦的童書繪本，用說故事的方式傳承歷史。

吳兆峯向中央社表示，台裔美國人下一代多認識台灣歷史，未來進入美國主流社會，更能理解不同族群也都曾經歷過的歷史悲劇與傷痛，更能珍惜自身享受的民主與自由。

吳兆峯說，孩子透過故事，當下或許無法完全理解，卻是很有意義的歷史教育，尤其當他帶女兒回到台灣時，女兒主動想要去找天馬茶房在哪裡；參觀二二八紀念碑的時候，不只是走馬看花，對台灣歷史有更深入的認識。

洛杉磯二二八紀念活動進行整個週末，今天午間有追思會、小朋友故事時間，晚間有「台灣介心靈日」音樂會，3月1日有「跨族群防止政府暴行座談會」。

追思會活動召集人李賢群表示，樂見台灣近期興起「補課潮」，讓新一代年輕人更認識台灣歷史，「台灣人，如果你不回頭看過去台灣發生了什麼事，你無法向前走。知道歷史的民族才有未來」。

洛杉磯 歷史 228

