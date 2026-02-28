林宅血案 總統：國家機器介入、掩蓋證據

賴清德總統昨天在二二八事件七十九周年中樞紀念儀式表示，林宅血案遭國家機器介入與掩蓋證據，資料也被系統性銷毀，未來會加速開放政治檔案，追查真相，進一步落實轉型正義，避免類似二二八不幸事件歷史重演。

二二八事件中樞紀念儀式昨首度移師被審定為「二二八事件不義遺址」的高雄市立博物館舉辦，賴總統說，二二八事件是二戰後台灣歷史上最悲痛事件，是一段外來政權迫害無辜人民悲慘的歷史；它不是民主運動，和殖民統治無關，但驅動台灣人民追求當家做主的民主意志。

賴總統說這段話的前一天，國民黨黨主席鄭麗文說，二二八事變的本質，是來自殖民者、統治者的國家暴力濫用，是台灣人民被奴役、剝削、鎮壓的一段歷史血淚，也稱二二八是台灣戰後第一波偉大的民主運動。

賴總統說，他上任後要求國安局逐一清查戒嚴時期約一百萬件檔案資料，這個月會全數解密，加上國安局二○○○年開始清查移交的檔案，總計交給國發會檔案局超過十四萬件，會秉持「一件不留、一字不遮」原則完整開放。

賴總統說，林宅血案當年資料未完整，口述資料也並非真實正確，據促轉會或監察院等調查報告，當年許多證據被系統性毀滅，國安局和情治單位更刻意阻擾司法偵查，導致錯失破案時機，因此這些檔案必須要再分析、研究。

賴總統說，凶手在林宅被嚴密監控情況下進行謀殺，情治單位的檔案竟在黨國時期就被系統性銷毀，誰能夠銷毀檔案？誰能夠讓情治單位阻擋司法偵查？只有當權的政府才有這樣的能力，這凸顯當年威權政府用國家暴力傷害人民、造成社會恐慌，即使許多證據已被銷毀，但「國家機器的介入與掩蓋證據、事實，本身就是一個不容抹滅的真相，我相信大家都很清楚」。

台北市政府在二二八和平公園紀念碑前廣場辦追思會，台北市長蔣萬安和前副總統呂秀蓮一一向受難者家屬握手致意，偕施芳井之女施淑娟、陳木桂夫人陳春枝向受難者獻花。

施芳井於二二八事件時任新竹縣警察局巡官，不忍鎮暴清鄉行動，遭新竹縣警局誣陷攜械支援暴民，通緝多年，逃亡期間化名「施少琅」，去年才由北市文化局等單位協助回復原名。施淑娟說，感謝蔣萬安給她機會說出父親一生遭遇，施芳井逃亡五十年，期間貧病交加，「父親嚇死、母親絕食身亡，妻子改嫁」，比槍斃還慘。她說，在場許多家屬情況類似，但要收起哀傷的心，感謝歷屆總統彌補歷史的悲劇、傷痛，頒發恢復名譽證書，昔日傷口依然存在，至少不再恐懼孤獨。

蔣萬安：二二八是台灣的痛、土地的傷

蔣萬安以市長身分向昔日受難者和家屬致歉，稱二二八事件絕對是不該發生的悲劇，是台灣的痛、土地的傷，永誌不忘。一名自稱家屬的男子頭套紙袋，手持「代誌無解決，原諒無可能」無聲抗議。蔣隨後回應，會盡最大力量還原真相，撫平傷痕，「我們會持續努力」。

台北市二二八紀念追思會中，台北市長蔣萬安（左）提早到場，逐一向出席的受難者家屬致意。記者林俊良／攝影

呂秀蓮說，希望大家記住蔣萬安的話，勉勵他也監督他；蔣萬安的說法很誠懇，這樣的歷史共業，不應該當民進黨執政的時候綠營來參加，國民黨執政的時候綠營就不理，真正台灣未來的歷史，是要藍綠共譜。

台中市長盧秀燕（中）昨出席中市二二八紀念追思會，盧秀燕會後受訪首度證實，三月中將出訪美國。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜和桃園市長張善政也分別參加當地二二八追思活動。