若司法專案追查林宅血案真相 藍營：全力支持

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰／台北報導

賴清德總統昨南下高雄主持二二八紀念追思活動，致詞提及，林宅血案和當年的資料並未完整，甚至口述資料也非真實正確，當年許多證據已被「系統性毀滅」。綠委表示，政府積極轉型正義工程，是為讓世代團結，避免國家暴力重演。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，如果司法部門要組織專案小組追查，國民黨全力支持。

國民黨立委李彥秀表示，民進黨前後三任總統執政長達十八年，前總統陳水扁任內重啟專案調查，現在卻以一句「當年許多證據是被系統性毀滅」，難道民進黨現在才發現？李彥秀說，民進黨前主席施明德在世時就多次質疑轉型正義是否暗藏選擇性，身為當事人卻無法調閱檔案得知真相；民進黨政治消費積極，追查真相卻消極至極，受害者家屬和社會大眾都無法接受。

尹乃菁說，林宅血案經過蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文和賴清德六任總統，都解不開是什麼人、又為什麼要犯下如此泯滅人性的滔天大罪？

尹乃菁說，賴總統指控「國家機器的介入與掩蓋證據及事實」，作為新一代國民黨人，要對當時這種情況嚴厲譴責，「我們跟大家一樣想知道事情真相，更支持賴清德總統運用最新、最現代的科技，徹底追查到底是什麼機構、人員，敢做出如此傷天害理的惡行，又是什麼國家機器介入」；該彌補就彌補，該處罰就處罰，早日給林家及國人交代，若司法要專案追查，國民黨全力支持。

民進黨立院黨團書記長范雲表示，據促轉會與監察院調查報告，林宅血案是在高度監控下發生。她說，凶手行凶後從林宅打出關鍵電話，警總當時有監聽錄音帶，後卻被「沖掉」，相關單位還刻意誤導辦案方向；賴總統所說「國家機器的介入與掩蓋證據、事實」，是不容抹滅的真相。

民進黨立委蘇巧慧說，政府近年積極進行轉型正義工程過程中，因為許多威權時代留下來的資料不全，遇到許多困難，但即使如此，還是要努力去找尋答案；這不是為了鬥爭，而是要讓更多人知道真相，讓世世代代互相了解、團結，才可能避免國家暴力重演，讓台灣民主與自由傳承。

