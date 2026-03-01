新聞分析／總統二二八談和解 卻又提黨國幽靈...

二二八事件七十九周年了，賴清德總統昨天在追思活動指出「社會和解應該早日實現」，話鋒一轉，卻又大篇幅提及黨國幽靈，身為國家掌舵者，賴政府至今不僅沒要帶頭和解，甚至還繼續在台灣人民中畫分敵我。

當年的威權政府在二二八事件中有疏失，已是不分藍綠的共識；但轉型正義重要的精神在於，揭露傷疤只是手段，最終目的仍要著眼於社會和解。

轉型正義不是台灣的獨門功課，德國、南韓等國都有轉型正義工程，從英國在台辦事處和德國在台協會發文可見，他們將最終目標放在平反與和解，並稱這是與台灣的「共享價值」或「共同義務」。

今年是民進黨政府執政的第十年，轉型正義啟動之初，還引發過不小爭議。外界不解的是，轉型正義推動了十年下來，換來的仍是賴總統口中「國家機器的介入與掩蓋證據及事實」，賴政府在二二八前夕，將戒嚴時期政治檔案全數解密，唯獨林宅血案相關文檔「被國家機器做掉了」，賴總統沒告訴全民的是，面對這樣有缺憾的轉型正義要如何推展下去。

從前總統蔡英文手中接過轉型正義大纛的賴總統，怎麼看待台灣人民追求民主的深刻傷疤？「賴醫師」要怎麼撫平這個歷史傷痛？

賴總統口誅黨國幽靈所作所為，然而，看看現在的民進黨政府，其實也並沒有記取歷史教訓，政治意見相左要被政府打擊，台灣愈發對立分裂；在自己人民中找敵人的政治操作，在總統大選時就上演過，賴總統競選時自稱是「台灣隊長」，要支持者一起票投「台灣隊」，彷彿不支持民進黨就不是台灣人、不屬於台灣隊。

從以往畫分的本省人、外省人，但現在到處貼標籤的「藍鳥」與「青鳥」，族群到底有沒有融合、政府到底有沒有努力，社會早就有所公斷，賴總統本人無意和解的心態，自是難辭其咎。