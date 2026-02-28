綠營民代批桃園228追思流於形式 桃市府：她3年來沒參加過

桃園市政府今天在蘆竹二二八紀念公園舉辦79周年追思會，與會的民進黨桃園市議員黃瓊慧指儀式只有獻花與致詞，未一一唱名受難者名字，質疑活動流於形式。市府回應，相關流程與前市長鄭文燦時期大致一致，當時也未一一唱名，請勿把莊嚴活動當成自己操作聲量舞台。

桃園追思會吸引上百人參加，除了市長張善政率市府團隊出席，桃園市議會民進黨團總召許家睿、議員李宗豪、黃瓊慧與許清順與國民黨議員錢龍也都到場，活動中，也有一、二名受難者家屬上前與市長寒暄，眾人逐一獻花，也透過音樂追思先人。

不過，黃瓊慧認為參加活動的受難者家屬眾多，市府沒有一一唱名，只有把受難者名單寫在旁邊的板子上，也只安排市長在台上輕描淡寫的帶過和獻花，「能做的能夠更多，而不是只流於形式」。

桃園市政府新聞處長羅楚東回應，二八追思活動相關流程自前市長鄭文燦延續至今大致一致，當時也未現場逐一唱名受難者及家屬。為何同樣的致詞獻花安排在鄭前市長任內不成問題，在張市長任內就流於形式？

羅楚東指出，黃議員過去3年未曾出席市府二二八紀念活動，今年碰到選舉才想到該參加，難道參加了還怕外界沒發現，需要用批評市府來加深外界印象？如果批評年年參加追思活動的張市長是流於形式，那直到選舉年才來參加的民代應該怎麼被評論？

二二八事件是台灣社會共同的傷痛，市府將持續以最莊嚴的態度辦理紀念活動，也呼籲特定政治人物，不要當作自己操作聲量的舞台。