快訊

美伊爆衝突 凱基揭「最差情境」：對金融市場衝擊將難以估計

拚當億萬富翁靠這一波！大樂透加碼 大小紅包獎號全看這

美以空襲伊朗…他曝母親「2天前赴德黑蘭」 當地狀況曝光

綠營民代批桃園228追思流於形式 桃市府：她3年來沒參加過

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政（左）與受難者家屬寒暄。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（左）與受難者家屬寒暄。記者陳俊智／攝影

桃園市政府今天在蘆竹二二八紀念公園舉辦79周年追思會，與會的民進黨桃園市議員黃瓊慧指儀式只有獻花與致詞，未一一唱名受難者名字，質疑活動流於形式。市府回應，相關流程與前市長鄭文燦時期大致一致，當時也未一一唱名，請勿把莊嚴活動當成自己操作聲量舞台。

桃園追思會吸引上百人參加，除了市長張善政率市府團隊出席，桃園市議會民進黨團總召許家睿、議員李宗豪、黃瓊慧與許清順與國民黨議員錢龍也都到場，活動中，也有一、二名受難者家屬上前與市長寒暄，眾人逐一獻花，也透過音樂追思先人。

不過，黃瓊慧認為參加活動的受難者家屬眾多，市府沒有一一唱名，只有把受難者名單寫在旁邊的板子上，也只安排市長在台上輕描淡寫的帶過和獻花，「能做的能夠更多，而不是只流於形式」。

桃園市政府新聞處長羅楚東回應，二八追思活動相關流程自前市長鄭文燦延續至今大致一致，當時也未現場逐一唱名受難者及家屬。為何同樣的致詞獻花安排在鄭前市長任內不成問題，在張市長任內就流於形式？

羅楚東指出，黃議員過去3年未曾出席市府二二八紀念活動，今年碰到選舉才想到該參加，難道參加了還怕外界沒發現，需要用批評市府來加深外界印象？如果批評年年參加追思活動的張市長是流於形式，那直到選舉年才來參加的民代應該怎麼被評論？

二二八事件是台灣社會共同的傷痛，市府將持續以最莊嚴的態度辦理紀念活動，也呼籲特定政治人物，不要當作自己操作聲量的舞台。

二二八事件 桃園

延伸閱讀

烏龜嘴裡塞香菸引眾怒... 桃園某國中學生幹的 下場慘了

桃園議員服務處「總統春聯被割破」警方找到涉案者 下手理由曝光

影／蕭美琴初二桃園平鎮發福袋遇「偶發事件」 她一招化解超親民

綠營台北市長布局卡關 他點名鄭文燦讚「最強母雞」盼帶動整體選情

相關新聞

參加北市府二二八事件79周年追思會 呂秀蓮稱蔣萬安「非常誠懇」

北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，前副總統呂秀蓮、台北市長蔣萬安均參加。呂秀蓮受訪時表示，蔣萬安以蔣家第三代身...

綠營民代批桃園228追思流於形式 桃市府：她3年來沒參加過

桃園市政府今天在蘆竹二二八紀念公園舉辦79周年追思會，與會的民進黨桃園市議員黃瓊慧指儀式只有獻花與致詞，未一一唱名受難者...

228事件79週年 台北101點燈盼以愛撫慰傷痛、攜手前行

228事件79週年，台北101今天晚間在大樓進行點燈打字，點燈文字包含228和平紀念日、以愛撫慰傷痛等。台北101表示，...

北市228事件追思紀念會…125名警力安全維護 綠黨一度欲「路過」遭阻

今天是二二八事件79周年，台北市政府下午在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行追思紀念會，現場共有42位受難者家屬出席。台北市...

二二八事件79周年 民進黨：誠實面對歷史團結守護民主

228事件79週年，民進黨今天表示，每位受難者的名字與歷史真相提醒著，民主不是天上掉下來的禮物天降；誠實面對歷史、追求真...

228記念活動出現「紙袋人」無聲抗議 承辦單位：有為他安排座位

北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，市長蔣萬安一上台發表談話，現場隨即有一名用紙袋蒙面、自稱家屬的民眾以手舉牌「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。