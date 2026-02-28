片山和之：台灣民主穩固發展 彰顯228當年行動歷史意義

日本台灣交流協會代表片山和之今天出席「228紀念．台日友情音樂會」活動，他除表達對228事件受難者的追悼、對先人勇氣的敬意以及對和平的期盼，也提到如今台灣民主制度已穩固發展，正彰顯了當年行動的歷史意義。

日本台灣交流協會晚間透過官方臉書粉絲專頁表示，片山和之今天出席在台北市濟南教會舉行的「228紀念．台日友情音樂會」活動，主辦單位為四季荳樂團。

日台交流協會指出，四季荳樂團以優美的演奏與歌聲，呈現「台灣歌謠之父」鄧雨賢所創作的「四月望雨」等多首台語與日語經典名曲，靜靜地為戰後台灣戒嚴時期被禁唱的歌曲重新點亮光芒，使音樂成為跨越世代與地域、連結記憶的珍貴橋梁。

日台交流協會表示，片山和之在致詞時表達對228事件受難者的追悼、對先人勇氣的敬意，以及對和平的期盼；同時也提到，如今台灣民主制度已穩固發展，正彰顯了當年行動的歷史意義，並向主辦單位四季荳樂團、提供場地的濟南教會，以及所有蒞臨現場的來賓致上誠摯的感謝。

日台交流協會指出，今後將持續透過文化交流，深化日台情誼，攜手為和平貢獻心力。