228事件79週年 台北101點燈盼以愛撫慰傷痛、攜手前行

中央社／ 台北28日電
228事件79週年紀念日，台北101大樓28日晚間點燈，打上「228和平紀念日」、「以愛撫慰傷痛」等字句，盼藉光影傳遞愛與希望。圖／中央社
228事件79週年，台北101今天晚間在大樓進行點燈打字，點燈文字包含228和平紀念日、以愛撫慰傷痛等。台北101表示，以光影傳遞愛與希望，期盼社會持續凝聚共識、攜手前行。

台北101於今天晚間6時至晚間10時點燈打字，點燈文字為「228和平紀念日」、「以愛撫慰傷痛」、「自由 民主 台灣」、「團結前行」與「HOPE& LOVE」。

台北101董事長賈永婕昨天晚間也在臉書發文表示，她始終相信，真正的勇氣不是對立，而是願意理解，願意誠實面對；傷痛不必撕裂彼此，而應提醒大家珍惜今日得來不易的自由與民主。

賈永婕也說，她將捐出新台幣22.8萬元給慈林教育基金會，支持民主教育與公民素養的深耕工作，一起守護台灣。

適逢228事件79週年，台北101大樓28日晚間在外牆點燈打字，盼以光影傳遞愛與希望、以愛撫慰傷痛，期許社會持續凝聚共識、攜手前行。圖／中央社
228事件79週年，全台各地28日皆有追思紀念活動舉行，台北101大樓晚間也藉由點燈打字表達追悼之情，盼以愛撫慰歷史傷痛、團結社會共同前行。圖／中央社
二二八事件 台北101 228 賈永婕

參加北市府二二八事件79周年追思會 呂秀蓮稱蔣萬安「非常誠懇」

北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，前副總統呂秀蓮、台北市長蔣萬安均參加。呂秀蓮受訪時表示，蔣萬安以蔣家第三代身...

北市228事件追思紀念會…125名警力安全維護 綠黨一度欲「路過」遭阻

今天是二二八事件79周年，台北市政府下午在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行追思紀念會，現場共有42位受難者家屬出席。台北市...

二二八事件79周年 民進黨：誠實面對歷史團結守護民主

228事件79週年，民進黨今天表示，每位受難者的名字與歷史真相提醒著，民主不是天上掉下來的禮物天降；誠實面對歷史、追求真...

228記念活動出現「紙袋人」無聲抗議 承辦單位：有為他安排座位

北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，市長蔣萬安一上台發表談話，現場隨即有一名用紙袋蒙面、自稱家屬的民眾以手舉牌「...

遇228蒙面家屬舉牌「無言抗議」 蔣萬安：一定繼續努力撫平傷痕

北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，市長蔣萬安一上台發表談話，現場一名蒙面自稱家屬的民眾以手舉牌「代誌無解決 原...

