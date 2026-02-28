228事件79週年 台北101點燈盼以愛撫慰傷痛、攜手前行
228事件79週年，台北101今天晚間在大樓進行點燈打字，點燈文字包含228和平紀念日、以愛撫慰傷痛等。台北101表示，以光影傳遞愛與希望，期盼社會持續凝聚共識、攜手前行。
台北101於今天晚間6時至晚間10時點燈打字，點燈文字為「228和平紀念日」、「以愛撫慰傷痛」、「自由 民主 台灣」、「團結前行」與「HOPE& LOVE」。
台北101董事長賈永婕昨天晚間也在臉書發文表示，她始終相信，真正的勇氣不是對立，而是願意理解，願意誠實面對；傷痛不必撕裂彼此，而應提醒大家珍惜今日得來不易的自由與民主。
賈永婕也說，她將捐出新台幣22.8萬元給慈林教育基金會，支持民主教育與公民素養的深耕工作，一起守護台灣。
