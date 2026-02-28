快訊

北市228事件追思紀念會…125名警力安全維護 綠黨一度欲「路過」遭阻

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
今天是228事件79周年，北市府在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，包括台灣國等獨派團體在公園外開記者會抗議。記者翁至成／攝影
今天是228事件79周年，北市府在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，包括台灣國等獨派團體在公園外開記者會抗議。記者翁至成／攝影

今天是二二八事件79周年，台北市政府下午在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行追思紀念會，現場共有42位受難者家屬出席。台北市長蔣萬安親自出席致詞，場外有包括台灣國等獨派團體在公園外開記者會抗議，甚至有受難者家屬和參與民眾以「牛皮紙袋套頭」持標語看板表達訴求，警方出動125名警力維安，沒有傳出衝突情事，活動平和。

追思會下午2時20分開始，蔣萬安提早於2時抵達會場，大約在下午1時40分，綠黨成員等一行6人試圖以「路過」方式步入228公園，維安警力為避免衝突，隨即上前攔阻並進行溝通。

警方表示因活動即將開始，考量安全維護不便入內，雙方短暫交涉後，綠黨一行人未再堅持，轉往公園路方向離去。

此外，二二八受難者第三代家屬劉品佑也持邀請卡入場，但未入座，而是同樣以牛皮紙袋套頭，手持「代誌無解決，原諒無可能」標語，在蔣萬安致詞期間進行無聲抗議，活動後自行離去。

台北市政府今天於台北市二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，台北市長蔣萬安致詞時，現場有受難者家屬頭戴紙袋，並拿著「代誌無解決 原諒無可能」標語表達訴求。記者林俊良／攝影
台北市政府今天於台北市二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，台北市長蔣萬安致詞時，現場有受難者家屬頭戴紙袋，並拿著「代誌無解決 原諒無可能」標語表達訴求。記者林俊良／攝影

二二八事件 北市 蔣萬安

參加北市府二二八事件79周年追思會 呂秀蓮稱蔣萬安「非常誠懇」

北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，前副總統呂秀蓮、台北市長蔣萬安均參加。呂秀蓮受訪時表示，蔣萬安以蔣家第三代身...

228事件79週年 台北101點燈盼以愛撫慰傷痛、攜手前行

228事件79週年，台北101今天晚間在大樓進行點燈打字，點燈文字包含228和平紀念日、以愛撫慰傷痛等。台北101表示，...

二二八事件79周年 民進黨：誠實面對歷史團結守護民主

228事件79週年，民進黨今天表示，每位受難者的名字與歷史真相提醒著，民主不是天上掉下來的禮物天降；誠實面對歷史、追求真...

228記念活動出現「紙袋人」無聲抗議 承辦單位：有為他安排座位

北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，市長蔣萬安一上台發表談話，現場隨即有一名用紙袋蒙面、自稱家屬的民眾以手舉牌「...

遇228蒙面家屬舉牌「無言抗議」 蔣萬安：一定繼續努力撫平傷痕

北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，市長蔣萬安一上台發表談話，現場一名蒙面自稱家屬的民眾以手舉牌「代誌無解決 原...

