北市228事件追思紀念會…125名警力安全維護 綠黨一度欲「路過」遭阻

今天是二二八事件79周年，台北市政府下午在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行追思紀念會，現場共有42位受難者家屬出席。台北市長蔣萬安親自出席致詞，場外有包括台灣國等獨派團體在公園外開記者會抗議，甚至有受難者家屬和參與民眾以「牛皮紙袋套頭」持標語看板表達訴求，警方出動125名警力維安，沒有傳出衝突情事，活動平和。

追思會下午2時20分開始，蔣萬安提早於2時抵達會場，大約在下午1時40分，綠黨成員等一行6人試圖以「路過」方式步入228公園，維安警力為避免衝突，隨即上前攔阻並進行溝通。

警方表示因活動即將開始，考量安全維護不便入內，雙方短暫交涉後，綠黨一行人未再堅持，轉往公園路方向離去。

此外，二二八受難者第三代家屬劉品佑也持邀請卡入場，但未入座，而是同樣以牛皮紙袋套頭，手持「代誌無解決，原諒無可能」標語，在蔣萬安致詞期間進行無聲抗議，活動後自行離去。