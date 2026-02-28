二二八事件79周年 民進黨：誠實面對歷史團結守護民主

快訊

中央社／ 台北28日電
228事件79週年，民進黨今天表示，每位受難者的名字與歷史真相提醒著，民主不是天上掉下來的禮物天降。示意圖／聯合報系資料照
228事件79週年，民進黨今天表示，每位受難者的名字與歷史真相提醒著，民主不是天上掉下來的禮物天降。示意圖／聯合報系資料照

228事件79週年，民進黨今天表示，每位受難者的名字與歷史真相提醒著，民主不是天上掉下來的禮物天降；誠實面對歷史、追求真相，團結前行，確保民主永遠不走回頭路。

民進黨下午在臉書發文表示，79年，沒有忘記，也不會忘記。228事件，從1947年緝私血案引發的全台動盪，到後續長達38年的戒嚴，讓威權統治、白色恐怖成為台灣人最悲傷、心痛的記憶。

民進黨表示，每一位受難者的名字、被銷毀扭曲的歷史真相，是威權迫害人民的證據，這些真相證據提醒著台灣人民，台灣的民主不是天上掉下來的禮物，而是每一個世代的台灣人，必須用性命守護、看顧的責任。

民進黨指出，誠實面對歷史、追求真相，真正實現社會和解，在真相的基礎上，互相了解團結彼此，確保台灣的民主，永遠不走回頭路，「228，我們繼續向前走，也永遠記住這一天」。

