參加北市府二二八事件79周年追思會 呂秀蓮稱蔣萬安「非常誠懇」

北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，前副總統呂秀蓮、台北市長蔣萬安均參加。呂秀蓮受訪時表示，蔣萬安以蔣家第三代身分來參加，表現得非常誠懇，今天講得話也非常有意義，指二二八事件根本不應該發生，也說會終身為民主人權來奮鬥，全民可以來監督他。

對於呂秀蓮出席台北市府二二八事件79周年紀念追思會，蔣萬安說，是呂副總統和市府聯繫，而且同時表達今天希望韓國的訪團也能夠一起參與，所以市府馬上回復表達歡迎，呂副總統是大家非常敬重的民主前輩，今天就是以非常肅穆的心情，來參與這場二二八的追思會。

呂秀蓮事後受訪表示，她今天還有邀請來自好萊塢和日本、韓國的名導演一起來參加，希望歷史不要被忘掉，她認為蔣萬安以蔣家第三代身分，表現得非常誠懇，也希望對整個事件要有公正的了解，不要做為政爭的藉口，讓台灣的未來更美好。

呂秀蓮指出，大家一定好奇，今天為什麼她出現在北市府二二八紀念會，而民進黨其他朋友都沒有來，二二八事件是住在台灣每一個人共同的歷史共業，受害者、加害者都已經不在了，但是後代子孫要汲取教訓，今天剛巧台北市長蔣萬安，作為蔣介石的第三代，他兩次強調228事件根本不應該發生，他也兩次以上表示他會終身為民主跟人權來奮鬥。

呂秀蓮說，希望大家記住蔣萬安這兩句話，一方面勉勵他，一方面也監督他，更重要的也呼籲這樣的歷史共業，不應該當民進黨執政的時候，綠營來參加，當國民黨執政的時候，綠營就不理了。真正台灣未來的歷史，是要藍綠來共譜，只論是非，不分顏色。