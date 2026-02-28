快訊

228記念活動出現「紙袋人」無聲抗議 承辦單位：有為他安排座位

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，市長蔣萬安一上台發表談話，現場隨即有一名用紙袋蒙面、自稱家屬的民眾以手舉牌「代誌無解決、原諒無可能」，表達無聲抗議。記者楊正海／攝影
北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，市長蔣萬安一上台發表談話，現場隨即有一名用紙袋蒙面、自稱家屬的民眾以手舉牌「代誌無解決、原諒無可能」，表達無聲抗議。記者楊正海／攝影

北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，市長蔣萬安一上台發表談話，現場隨即有一名用紙袋蒙面、自稱家屬的民眾以手舉牌「代誌無解決、原諒無可能」，表達無聲抗。對此，該名民眾是昨天上午報名，也立刻為他安排了相應的座位。

該名劉姓民眾是二二八受難者的第三代，他的聲明中指出，蔣萬安市長每年致詞都重複「尋找和解與團結」 但市長任期已經剩下不到1年了，他是家屬，想請問蔣萬安的具體作為到底在哪裡，「代誌無解決、原諒無可能」沒有真相與正義，「你的道歉與和解都只是在自我安慰」自己身為加害者後代，卻依然享受著威權遺留下的政治紅利。

蔣萬安事後訪回應表示，一定會繼續盡最大的力量，來努力做到還原真相，撫平傷痕「我們會持續努力」。另外，該民眾有自己的安排，承辦活動單位、台北市二二八協會榮譽理事長黃秀婉表示，現場沒有分樓層，座位次序是依照報名先後以及親屬世代來排，該名民眾是昨天上午報名，也立刻為他安排了相應的座位。

由於劉姓民眾全程都表達無聲抗議，蔣萬安致詞完後，也走出會場。北市警方也透露，事先已掌握該民眾的陳抗形式，且主辦單位也安排他進場，現場員警在抗議過程中，沒有做出勸離的動作。

二二八事件 蔣萬安 受難者

相關新聞

參加北市府二二八事件79周年追思會 呂秀蓮稱蔣萬安「非常誠懇」

北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，前副總統呂秀蓮、台北市長蔣萬安均參加。呂秀蓮受訪時表示，蔣萬安以蔣家第三代身...

「228事件是台灣的痛」 蔣萬安以台北市長身分向受難者及家屬致歉

今天2月28日，北市府在北市二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，受難者家屬也到場參與。市長蔣萬安表示，身為台北市長...

228受難者蒙冤判刑50年、逃亡50年 後代感謝蔣萬安讓她說出父親一生

今年二二八事件79周年，北市府今在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，42位受難者家屬也到場參與。家屬代表施芳井女...

228記念活動出現「紙袋人」無聲抗議 承辦單位：有為他安排座位

北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，市長蔣萬安一上台發表談話，現場隨即有一名用紙袋蒙面、自稱家屬的民眾以手舉牌「...

遇228蒙面家屬舉牌「無言抗議」 蔣萬安：一定繼續努力撫平傷痕

北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，市長蔣萬安一上台發表談話，現場一名蒙面自稱家屬的民眾以手舉牌「代誌無解決 原...

悼念二二八事件79周年 侯友宜：期盼互相理解、不要分裂要團結

為紀念二二八事件79周年，新北市政府今日在三重二二八公園舉行追思紀念儀式，市長侯友宜也率市府團隊，與新北市二二八總會理事...

