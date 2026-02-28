蔣萬安追思228致歉　逃亡50年後代感念說出父親一生

台北市政府今天於台北市二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，邀請受難者家屬共同參與。循例於下午2時28分敲響和平鐘，全體與會者共同默哀。隨後，由台北市長蔣萬安偕同家屬代表向受難者英靈獻花致意。今年由受難者家屬代表施芳井女兒施淑娟致詞，談及父親逃亡50年深受蒙冤之苦，比一槍斃命還要悲慘，感謝台北市長蔣萬安給她機會，讓她有勇氣說出爸爸一生遭遇。市長蔣萬安亦發表談話，共同表達對歷史的追思與對和平的期盼。

今年二二八事件79周年，北市府今在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，42位受難者家屬到場參與。紀念追思會下午2時20分開始，蔣萬安提早於2時抵達，表情嚴肅並一一向受難者家屬握手致意後，前副總統呂秀蓮隨後到場與蔣萬安及受難者家屬握手致意。活動由松山國小合唱團「台灣思想起 和聲共融」的樂聲揭開序幕，下午2時28分敲響和平鐘，全體與會者默哀1分鐘。隨後，蔣萬安偕家屬代表施淑娟、陳木桂夫人陳春枝，向受難者英靈獻花致意，稍後前副總統呂秀蓮和其他出席紀念追思會家屬也一一上前獻花致意。 台北市府今在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，42位受難者家屬到場參與。市長蔣萬安（左）與台北市228協會理事長黃秀婉（右）、受難家屬代表施芳井女兒施淑娟（中），一一向受難者家屬握手致意。記者林俊良／攝影 台北市政府今天於台北市二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，受難者家屬代表施芳井女兒施淑娟致詞，談及父親逃亡50年深受蒙冤之苦，比一槍斃命還要悲慘，感謝台北市長蔣萬安給她機會，讓她有勇氣說出爸爸一生遭遇。記者林俊良／攝影 今年二二八事件79周年，北市府今在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，42位受難者家屬到場參與。紀念追思會下午2時20分開始，蔣萬安（中）與台北市228協會理事長黃秀婉（右）、台北市文化局長蔡詩萍（左），提早於2時抵達，並一一向受難者家屬握手致意後。記者林俊良／攝影 台北市政府今天於台北市二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，會後台北市長蔣萬安接受媒體聯訪。記者林俊良／攝影