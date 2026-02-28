快訊

派系互打？高雄綠營黨內初選又爆參選人涉詐欺 當事人喊冤

展開報復行動 多枚彈道飛彈「從伊朗朝以色列」發射

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

蔣萬安追思228致歉　逃亡50年後代感念說出父親一生

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
台北市政府今天於台北市二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，台北市長蔣萬安致詞時，現場有受難者家屬頭戴紙袋，並拿著「代誌無解決 原諒無可能」標語表達訴求。記者林俊良／攝影
台北市政府今天於台北市二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，台北市長蔣萬安致詞時，現場有受難者家屬頭戴紙袋，並拿著「代誌無解決 原諒無可能」標語表達訴求。記者林俊良／攝影

台北市政府今天於台北市二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，邀請受難者家屬共同參與。循例於下午2時28分敲響和平鐘，全體與會者共同默哀。隨後，由台北市長蔣萬安偕同家屬代表向受難者英靈獻花致意。今年由受難者家屬代表施芳井女兒施淑娟致詞，談及父親逃亡50年深受蒙冤之苦，比一槍斃命還要悲慘，感謝台北市長蔣萬安給她機會，讓她有勇氣說出爸爸一生遭遇。市長蔣萬安亦發表談話，共同表達對歷史的追思與對和平的期盼。

今年二二八事件79周年，北市府今在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，42位受難者家屬到場參與。紀念追思會下午2時20分開始，蔣萬安提早於2時抵達，表情嚴肅並一一向受難者家屬握手致意後，前副總統呂秀蓮隨後到場與蔣萬安及受難者家屬握手致意。活動由松山國小合唱團「台灣思想起 和聲共融」的樂聲揭開序幕，下午2時28分敲響和平鐘，全體與會者默哀1分鐘。隨後，蔣萬安偕家屬代表施淑娟、陳木桂夫人陳春枝，向受難者英靈獻花致意，稍後前副總統呂秀蓮和其他出席紀念追思會家屬也一一上前獻花致意。

台北市府今在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，42位受難者家屬到場參與。市長蔣萬安（左）與台北市228協會理事長黃秀婉（右）、受難家屬代表施芳井女兒施淑娟（中），一一向受難者家屬握手致意。記者林俊良／攝影
台北市府今在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，42位受難者家屬到場參與。市長蔣萬安（左）與台北市228協會理事長黃秀婉（右）、受難家屬代表施芳井女兒施淑娟（中），一一向受難者家屬握手致意。記者林俊良／攝影
台北市政府今天於台北市二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，受難者家屬代表施芳井女兒施淑娟致詞，談及父親逃亡50年深受蒙冤之苦，比一槍斃命還要悲慘，感謝台北市長蔣萬安給她機會，讓她有勇氣說出爸爸一生遭遇。記者林俊良／攝影
台北市政府今天於台北市二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，受難者家屬代表施芳井女兒施淑娟致詞，談及父親逃亡50年深受蒙冤之苦，比一槍斃命還要悲慘，感謝台北市長蔣萬安給她機會，讓她有勇氣說出爸爸一生遭遇。記者林俊良／攝影
今年二二八事件79周年，北市府今在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，42位受難者家屬到場參與。紀念追思會下午2時20分開始，蔣萬安（中）與台北市228協會理事長黃秀婉（右）、台北市文化局長蔡詩萍（左），提早於2時抵達，並一一向受難者家屬握手致意後。記者林俊良／攝影
今年二二八事件79周年，北市府今在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，42位受難者家屬到場參與。紀念追思會下午2時20分開始，蔣萬安（中）與台北市228協會理事長黃秀婉（右）、台北市文化局長蔡詩萍（左），提早於2時抵達，並一一向受難者家屬握手致意後。記者林俊良／攝影
台北市政府今天於台北市二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，會後台北市長蔣萬安接受媒體聯訪。記者林俊良／攝影
台北市政府今天於台北市二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，會後台北市長蔣萬安接受媒體聯訪。記者林俊良／攝影

二二八事件

延伸閱讀

遇二二八家屬「無言的抗議」蔣萬安：一定繼續努力撫平傷痕

賈永婕政治言論引熱議 蔣萬安：不會用北洋軍閥後人來看待她

「228事件是台灣的痛」 蔣萬安以台北市長身分向受難者及家屬致歉

228受難者蒙冤判刑50年、逃亡50年 後代感謝蔣萬安讓她說出父親一生

相關新聞

連續8年出席二二八追思會 盧秀燕：反省歷史、繼續向前進

台中市長盧秀燕今天出席台中市二二八紀念追思會，也是她擔任市長後連續8年出席。盧表示，二二八事件雖然是79年前的事情，我們...

紀念228！柯文哲掛「電子腳鐐」現身 自嘲「年紀大」分段騎乘

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天戴著電子腳鐐，下午1時30分出現在台中港加油站點，與現場200多位支持者互動合影後，並於2點...

遇228蒙面家屬舉牌「無言抗議」 蔣萬安：一定繼續努力撫平傷痕

北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，市長蔣萬安一上台發表談話，現場一名蒙面自稱家屬的民眾以手舉牌「代誌無解決 原...

悼念二二八事件79周年 侯友宜：期盼互相理解、不要分裂要團結

為紀念二二八事件79周年，新北市政府今日在三重二二八公園舉行追思紀念儀式，市長侯友宜也率市府團隊，與新北市二二八總會理事...

張善政出席二二八追思 籲社會不分黨派團結努力

二二八事件邁入79周年，桃園市政府今天下午在蘆竹舉辦紀念活動，受難者家屬用鮮花弔念亡者，也用音樂傳達追思之情。市長張善政...

「228事件是台灣的痛」 蔣萬安以台北市長身分向受難者及家屬致歉

今天2月28日，北市府在北市二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，受難者家屬也到場參與。市長蔣萬安表示，身為台北市長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。