遇二二八家屬「無言的抗議」蔣萬安：一定繼續努力撫平傷痕

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，市長蔣萬安一上台發表談話，現場一名蒙面自稱家屬的民眾以手舉牌「代誌無解決 原諒無可能」，表達無聲抗。記者楊正海／攝影
北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，市長蔣萬安一上台發表談話，現場一名蒙面自稱家屬的民眾以手舉牌「代誌無解決 原諒無可能」，表達無聲抗。對此，蔣萬安表示，一定會繼續盡最大的力量，來努力做到還原真相，撫平傷痕「我們會持續努力」。

蔣萬安受訪時，針對民進黨中央要他以蔣家後代的身分致歉，蔣萬安說，台北市政府一直都是秉持社會的進步民主價值，努力的來還原一切的真相。

他說，所以他擔任市長以後也一直責成文化局，包括紀念館的整修，包括剛剛致詞的施淑娟女士的父親施江南先生，也去年盡全力完成了證明。今年底前，也會先後出兩本專書，希望能夠讓史料在市府能力所及，盡可能的完整呈現。

蔣萬安說，所以他也在致詞中特別提到，二二八事件絕對不該發生的悲劇。這是台灣的痛、土地的傷，也特別強調身為台灣人，他會全力為台灣打拼，為自由、民主與人權而奮鬥。

