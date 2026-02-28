悼念二二八事件79周年 侯友宜：期盼互相理解、不要分裂要團結

為紀念二二八事件79周年，新北市政府今日在三重二二八公園舉行追思紀念儀式，市長侯友宜也率市府團隊，與新北市二二八總會理事長洪顯詔及受難者家屬一起默哀、獻花，現場氛圍莊嚴而溫馨。

紀念儀式首先由三和國中管樂團演奏「望春風」、「四季紅」等經典臺灣民謠，代表了台灣人民純樸與堅毅的性格，並展現出當代社會蓬勃的生命力與對未來的積極展望。

接著，侯友宜帶領民眾默哀、於紀念碑前獻花，並逐一遞送鐵炮百合給受難者家屬獻花，撫慰受難者心靈，傳遞和平與希望，氣氛莊重而溫馨。侯友宜同時感謝新北市二二八總會自2014年成立至今的努力，讓年輕世代更了解先人對這塊土地的付出。

侯友宜說，今天受難者家屬都來到現場，希望下一代的子孫們，不要遇到這些痛苦，尤其這幾年，別說立法院，很多黨派、族群，以及省籍，還是有一些糾葛。二二八不是告訴大家，不要分省籍、不要分族群、黨派，大家要放下成見，然後能夠互相理解，不要分裂，要團結。

侯友宜說，尤其在政黨、政治的過程當中，可以論述，不斷地提出想法，但不可以在衝突當中，要不斷地溝通、妥協，意見可以不同，但是不能分裂，總是要找出一條找回團結台灣的心。這就是要走的路嘛。今年開始選舉年，過程中可以提出好的政見，表達想法，讓選民認同，千萬不要做一些無謂的攻訐，造成感情撕裂，未來要彌平這個痛苦就要花很長很長的時間。