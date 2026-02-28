聽新聞
張善政出席二二八追思 籲社會不分黨派團結努力
二二八事件邁入79周年，桃園市政府今天下午在蘆竹舉辦紀念活動，受難者家屬用鮮花弔念亡者，也用音樂傳達追思之情。市長張善政呼籲要記取教訓，也藉此機會呼籲國家團結，強調國家會有不同黨派、不同理念，但不能對立，才能打造出幸福的城市與國家。
張善政致詞時表示，228事件是歷史不可抹滅的痛苦回憶，有很多人因為蒙受不白之冤而結束了人生，也有人被關在監獄浪費了大半青春。桃園有128名長輩鄉親因事件受苦難，今天活動一方面安慰受難者家屬 ，另一方面也要檢討如何避免類似不幸的事情再發生。
張善政說，桃園是全國縣市最多元化的城市，從閩南、客家、原住民、滇緬遺孤到新住民，很高興看到大家可以在桃園不分族群，大家就像一家人一樣，共同生活。他認為桃園有責任示範全國看，不同的族群一樣可以融洽相處、攜手合作，共創更好的未來。
「我們有不同黨派，不同理念，可是為了城市的進步、國家的進步，我們不能有對立。」張善政說，對立很可能再造成大小不一的傷害，希望不同的理念團結在一個共同的信念之下，而那個信念就是打造一個更好的國家與城市。
張善政也說，「過去的已經過去，我們記取教訓，不要再犯。我們對過去曾經受難的家屬，我們表達最深切的敬意，盡量撫平這個傷口，但展望未來，我們有我們的下一代、下兩代，當年受難的不幸同胞可能陸續老去，但他們的後代正在不斷地繁衍成長，期待大家一起為了下一代，把桃園和台灣打造成幸福城市與國家。如果當年不幸罹難犧牲的同胞們在天有靈，一定會期待他們的犧牲不是白費，他們的犧牲讓我們後代可以記取教訓，彼此更團結，打造一個更幸福的國家和家園」。
