張善政出席二二八追思 籲社會不分黨派團結努力

二二八事件邁入79周年，桃園市政府今天下午在蘆竹舉辦紀念活動，受難者家屬用鮮花弔念亡者，也用音樂傳達追思之情。市長張善政呼籲要記取教訓，也藉此機會呼籲國家團結，強調國家會有不同黨派、不同理念，但不能對立，才能打造出幸福的城市與國家。

張善政致詞時表示，228事件是歷史不可抹滅的痛苦回憶，有很多人因為蒙受不白之冤而結束了人生，也有人被關在監獄浪費了大半青春。桃園有128名長輩鄉親因事件受苦難，今天活動一方面安慰受難者家屬 ，另一方面也要檢討如何避免類似不幸的事情再發生。

張善政說，桃園是全國縣市最多元化的城市，從閩南、客家、原住民、滇緬遺孤到新住民，很高興看到大家可以在桃園不分族群，大家就像一家人一樣，共同生活。他認為桃園有責任示範全國看，不同的族群一樣可以融洽相處、攜手合作，共創更好的未來。

「我們有不同黨派，不同理念，可是為了城市的進步、國家的進步，我們不能有對立。」張善政說，對立很可能再造成大小不一的傷害，希望不同的理念團結在一個共同的信念之下，而那個信念就是打造一個更好的國家與城市。