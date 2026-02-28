快訊

展開報復行動 多枚彈道飛彈「從伊朗朝以色列」發射

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

北市男透過OMI染指少女6次 地點遍及公司廁所、圖書館…下場出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

張善政出席二二八追思 籲社會不分黨派團結努力

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政在象徵和平的白鴿背板簽名，表達哀悼之外，也呼籲社會不分黨派理念團結起來。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政在象徵和平的白鴿背板簽名，表達哀悼之外，也呼籲社會不分黨派理念團結起來。記者陳俊智／攝影

二二八事件邁入79周年，桃園市政府今天下午在蘆竹舉辦紀念活動，受難者家屬用鮮花弔念亡者，也用音樂傳達追思之情。市長張善政呼籲要記取教訓，也藉此機會呼籲國家團結，強調國家會有不同黨派、不同理念，但不能對立，才能打造出幸福的城市與國家。

張善政致詞時表示，228事件是歷史不可抹滅的痛苦回憶，有很多人因為蒙受不白之冤而結束了人生，也有人被關在監獄浪費了大半青春。桃園有128名長輩鄉親因事件受苦難，今天活動一方面安慰受難者家屬 ，另一方面也要檢討如何避免類似不幸的事情再發生。

張善政說，桃園是全國縣市最多元化的城市，從閩南、客家、原住民、滇緬遺孤到新住民，很高興看到大家可以在桃園不分族群，大家就像一家人一樣，共同生活。他認為桃園有責任示範全國看，不同的族群一樣可以融洽相處、攜手合作，共創更好的未來。

「我們有不同黨派，不同理念，可是為了城市的進步、國家的進步，我們不能有對立。」張善政說，對立很可能再造成大小不一的傷害，希望不同的理念團結在一個共同的信念之下，而那個信念就是打造一個更好的國家與城市。

張善政也說，「過去的已經過去，我們記取教訓，不要再犯。我們對過去曾經受難的家屬，我們表達最深切的敬意，盡量撫平這個傷口，但展望未來，我們有我們的下一代、下兩代，當年受難的不幸同胞可能陸續老去，但他們的後代正在不斷地繁衍成長，期待大家一起為了下一代，把桃園和台灣打造成幸福城市與國家。如果當年不幸罹難犧牲的同胞們在天有靈，一定會期待他們的犧牲不是白費，他們的犧牲讓我們後代可以記取教訓，彼此更團結，打造一個更幸福的國家和家園」。

桃園市議會民進黨團總召許家睿（前排）與同黨議員李宗豪（後排左1）、國民黨議員錢龍（後排左2）等人鮮花哀悼二二八罹難者。記者陳俊智／攝影
桃園市議會民進黨團總召許家睿（前排）與同黨議員李宗豪（後排左1）、國民黨議員錢龍（後排左2）等人鮮花哀悼二二八罹難者。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政與二二八事件罹難者家屬合影。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政與二二八事件罹難者家屬合影。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政鮮花哀悼二二八罹難者，呼籲社會不分黨派理念團結起來。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政鮮花哀悼二二八罹難者，呼籲社會不分黨派理念團結起來。記者陳俊智／攝影
民眾獻花哀悼二二八罹難者。記者陳俊智／攝影
民眾獻花哀悼二二八罹難者。記者陳俊智／攝影

二二八事件 張善政

延伸閱讀

桃園魯冰花季開幕 張善政邀賞花：最具代表的季節花卉

王義川挑戰張善政？ Cheap分析難度高：等級輾壓、屬性相剋

天價拖吊頻傳惹民怨 張善政指示成立專案律師團討公道

桃園市議會馬年新春團拜 邱奕勝喜祝張善政：高票連任

相關新聞

連續8年出席二二八追思會 盧秀燕：反省歷史、繼續向前進

台中市長盧秀燕今天出席台中市二二八紀念追思會，也是她擔任市長後連續8年出席。盧表示，二二八事件雖然是79年前的事情，我們...

紀念228！柯文哲掛「電子腳鐐」現身 自嘲「年紀大」分段騎乘

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天戴著電子腳鐐，下午1時30分出現在台中港加油站點，與現場200多位支持者互動合影後，並於2點...

遇二二八家屬「無言的抗議」蔣萬安：一定繼續努力撫平傷痕

北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，市長蔣萬安一上台發表談話，現場一名蒙面自稱家屬的民眾以手舉牌「代誌無解決 原...

悼念二二八事件79周年 侯友宜：期盼互相理解、不要分裂要團結

為紀念二二八事件79周年，新北市政府今日在三重二二八公園舉行追思紀念儀式，市長侯友宜也率市府團隊，與新北市二二八總會理事...

張善政出席二二八追思 籲社會不分黨派團結努力

二二八事件邁入79周年，桃園市政府今天下午在蘆竹舉辦紀念活動，受難者家屬用鮮花弔念亡者，也用音樂傳達追思之情。市長張善政...

「228事件是台灣的痛」 蔣萬安以台北市長身分向受難者及家屬致歉

今天2月28日，北市府在北市二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，受難者家屬也到場參與。市長蔣萬安表示，身為台北市長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。