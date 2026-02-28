「228事件是台灣的痛」 蔣萬安以台北市長身分向受難者及家屬致歉

今天2月28日，北市府在北市二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，受難者家屬也到場參與。市長蔣萬安表示，身為台北市長要向昔日受難者、受難者的家屬親人致歉，二二八事件絕對是不該發生的悲劇，這是台灣的痛、土地的傷，二二八紀念日永誌不忘。

活動下午2時20分開始，2時28分敲響和平鐘，全體與會者默哀1分鐘。蔣萬安偕家屬代表施芳井之女施淑娟、陳木桂夫人陳春枝，向受難者英靈獻花致意，前副總統呂秀蓮也上前獻花致意。

蔣萬安一上台發表談話，現場出現一名自稱家屬的民眾，以手舉牌「代誌無解決 原諒無可能」，表達無聲抗議。

他說，二二八事件是絕不該發生的悲劇，今天站在二二八和平紀念碑之前、站在各位二二八受難者親人家屬的面前，「身為台北市長，我要向昔日的受難者，以及受難者的家屬親人致歉。」

蔣萬安表示，三年來包括陳木桂先生、曾仲影先生、徐光女士、陳義睦先生等二二八受難者或家屬相繼離世。二二八事件的受難者及家屬親人，79年前經歷他們人生最淒涼的衝擊，終其一生都活在陰影裡，承受極大的現實壓力。蔣每每念及於此，就深感哀痛，更對他們一生的奮進與堅毅，由衷的感佩。

他說，擔任市長以來，一直責成文化局要盡全力協助二二八事件受難者的家屬們，克服現實生活中的障礙，並在市府的層級範圍內，努力挖掘真相，呈現多元觀照的史觀。

他提到，今年底預計先後出版兩本專書，一是跨國的團隊研究成果「葛超智傳記」，一是更詳盡地整理出台北市二二八受難者的小傳。我們的態度很明確、立場很清楚，面向歷史，絕不閃躲，多元視角，觀照史料，盡力呈現歷史事件的可能面向。

蔣萬安說，歷史是一面鏡子，當我們共聚一同紀念二二八的時候，我們就是直視傷痛，仰望蒼穹，一起想像思索未來該怎麼走。三年多，台北二二八紀念館深入小學校園，打造人權教具，同時與韓國的人權團體交流合作，讓同樣從威權體制走出來的台韓兩地，共同檢視民主的真諦，人權的可貴。

蔣萬安提及從威權轉型民主，表示必須向今天在現的呂秀蓮副總統，表達晚輩的敬意。1970年代初她提倡「新女性主義」，致力追求性別平權，後來投身台灣民主運動，更為此而遭致牢獄之災，但正由於他們那個世代的犧牲奉獻、勇於開拓，才有民主轉型、人權深化及多元開放的現在。

蔣萬安說，他今天向所有台灣的民主前輩們承諾，民主人權是台灣的價值，開放多元是台灣的精神，「我是中華民國的首都市長，我會盡我所能，來捍衛民主，保障人權，絕不辜負前輩們的篳路藍縷，絕不辜負我這一代人對這塊土地的忠誠。」

蔣萬安再次感謝二二八受難者的親人家屬，這幾年給他的敦促，讓他看到人性的堅強、包容與寬厚。「我不會忘記他們溫暖的雙手，堅毅的眼神，我會一輩子記取他們的提醒，生而為台灣人，我就要為台灣而打拚，為自由、民主與人權而奮鬥。」