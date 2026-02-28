快訊

228受難者蒙冤判刑50年、逃亡50年 後代感謝蔣萬安讓她說出父親一生

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北即時報導
北市府今在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，受難者施芳井家屬代表施淑娟上台，談父親施芳井的經歷。記者楊正海／攝影
北市府今在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，受難者施芳井家屬代表施淑娟上台，談父親施芳井的經歷。記者楊正海／攝影

今年二二八事件79周年，北市府今在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，42位受難者家屬也到場參與。家屬代表施芳井女兒施淑娟談及父親，深受蒙冤之苦，比一槍斃命還要悲慘，感謝台北市長蔣萬安給她機會，讓她有勇氣說出爸爸一生遭遇。

今天二二八事件79周年紀念追思會下午2時20分開始，蔣萬安提早於2時抵達，表情嚴肅並一一向受難者家屬握手致意後，前副總統呂秀蓮隨後到場與受難者家屬握手致意，蔣、呂也有些交談。

活動由松山國小合唱團「台灣思想起 和聲共融」的樂聲揭開序幕，下午2時28分敲響和平鐘，全體與會者默哀1分鐘。隨後，蔣萬安偕家屬代表施淑娟、陳木桂夫人陳春枝，向受難者英靈獻花致意，前副總統呂秀蓮也上前獻花致意。

今年由受難者施芳井家屬代表施淑娟致詞。施芳井於二二八事件時任新竹縣警察局巡官，平日愛戴鄉民，由於不忍鎮暴清鄉行動，受當時上司新竹縣警察局誣陷，羅織其以攜械支援暴民之罪，通緝多年，施於民國36年逃亡期間向戶政機關以「漏報」為由化名為「施少琅」；去年在北市文化局等單位協助下，幫助施芳井家屬將父親改回原名。

施淑娟表示，感謝台北市政府蔣萬安市長給她機會，讓她有勇氣說出她爸爸施芳井一生遭遇。施芳井化名施少琅，通緝逃亡50年。民國34年政府招收100名優秀的高中畢業生，成立警官大學第一屆，父親畢業後，分派到竹東派出所不幸遭到二二八事變，因為不忍逮捕當地抗爭的民眾，因為他在服務期間和鄉民相處非常融洽。

她說，父親遭到蒙冤、審判，判刑50年、逃亡50年，在逃亡期間感謝一些協助。但是他父親在這期間，遭受到「我的祖父嚇死、我的祖母絕食身亡，我爸爸的太太離棄、改嫁他人。」在這逃亡50年間，他父親貧病交加，深受蒙冤之苦，他所受的教育、所受的慘痛經驗，比一槍斃命還要悲慘。

施淑娟表示，相信今天在場的家屬和她家類似狀況應不在少數，但是我們要收起哀傷的心靈，繼續我們燦爛的前途，感謝歷屆總統先生，努力彌補歷史的悲劇、傷痛，頒發恢復名譽證書，使受難家屬不用再將恐懼藏在肚子裡，也不用再自卑長嘆。雖然昔日傷口依然存在，至少我們不再恐懼孤獨，社會終於願意聽我們的心聲。

她也帶大家祈禱，願離去的家人，靈魂安息，讓我們共同努力，願台灣在和平和民主的道路上繼續前行。願大家平安樂業，族群共榮共生，融洽相聚，守護這79年以來，得來不易的民主和繁榮，希望悲劇永遠不再發生，大家共同努力，撫平過去的傷口，讓美麗台灣永遠幸福、和平、繁榮。

今天二二八事件79周年紀念追思會下午2時20分開始，蔣萬安提早於2時抵達，表情嚴肅並一一向受難者家屬握手致意後。記者楊正海／攝影
今天二二八事件79周年紀念追思會下午2時20分開始，蔣萬安提早於2時抵達，表情嚴肅並一一向受難者家屬握手致意後。記者楊正海／攝影
北市府今在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，台北市長蔣萬安（中）偕受難者家屬施芳井女兒施淑娟（右）、陳木桂夫人陳春枝（左），向受難者英靈獻花致意。記者楊正海／攝影
北市府今在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，台北市長蔣萬安（中）偕受難者家屬施芳井女兒施淑娟（右）、陳木桂夫人陳春枝（左），向受難者英靈獻花致意。記者楊正海／攝影
北市府今舉辦二二八事件79周年紀念追思會，活動開始前，前副總統呂秀蓮到場與受難者家屬握手致意。記者楊正海／攝影
北市府今舉辦二二八事件79周年紀念追思會，活動開始前，前副總統呂秀蓮到場與受難者家屬握手致意。記者楊正海／攝影

