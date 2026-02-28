赴義光教會追思 蕭美琴：了解過去才有力量面對未來

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
義光教會28日舉行林宅祖孫46週年追思禮拜，副總統蕭美琴（中）出席。圖／中央社

今天是228和平紀念日。副總統蕭美琴上午前往義光教會出席「林家祖孫安息46週年追思禮拜」，她表示，了解過去才有力量面對未來、更加珍惜這塊土地，守護這條以生命、鮮血與眼淚鋪出來的民主道路；共同繼續為國家祈禱，賜予人民智慧、力量與勇氣，讓這片土地充滿和平、慈愛與公義。

蕭美琴致詞時表示，義光教會曾見證台灣黑暗歷史中的死亡、迫害與苦難，也提醒著大家爭取自由與人權的道路是何等坎坷；感謝前輩的承擔，讓大家能生活在自由的國家，享受人權與民主。

蕭美琴指出，今日透過追思來提醒後代的責任，除了義光教會作為「不義遺址」，要讓更多人前來了解與體會台灣的歷史；賴清德總統在去年二二八紀念活動中提到，有資料、有真相，才有和解，因此要求國安局戒嚴時期政治檔案解密，最近已交給國發會檔案管理局。

蕭美琴提到，有人說當台灣人很辛苦，內部有各種挑戰，外部有更大的武力威脅，國際環境也有諸多不公平；正如今日講道所提到，有受難，才能看到那道光；正因為身為台灣人不容易，才更值得驕傲與自信面對世界，了解過去才有力量面對未來、更加珍惜這塊土地，守護這條以生命、鮮血與眼淚鋪出來的民主道路，是我們的責任。

