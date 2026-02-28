紀念228！柯文哲掛「電子腳鐐」現身 自嘲「年紀大」分段騎乘

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天戴著電子腳鐐，下午出現在台中港加油站點，受到現場200多位支持者的歡迎。記者黑中亮／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天戴著電子腳鐐，下午1時30分出現在台中港加油站點，與現場200多位支持者互動合影後，並於2點出發前往彰化部分路段，對於媒體提問黨內是否開始規畫「藍白合」的問題，柯文哲並未回答。

柯文哲做為228事件受難者家屬第三代，今天與黨主席黃國昌共同帶領下，為紀念228事件，再度挑戰自行車「一日北高」，雖未全程騎乘，而是採取分段參與方式，當柯文哲和夫人陳佩琪乘車出現在台中港加油站時，獲得現場不少支持者歡迎。

據了解，柯文哲在今年228「一日北高」單車挑戰中，參與清晨6點關渡宮出發初始路段，之後由新竹代天府之後繼續騎向苗栗後龍清海宮與苑裡漁港等地，後續則乘車抵達台中港加油站點。

柯文哲出發時被問為何無法參加全程挑戰，自嘲年紀已大，但象徵團隊精神，仍堅持戴電子腳鐐分段騎乘，由黨主席黃國昌挑戰全程，下午2點準時與吳皇昇等人一同出發前往下一站彰化，預定途經雲林、嘉義、台南、高雄等地，於明天凌晨1時抵達高雄二二八公園終點。

