屏縣府舉辦二二八紀念音樂會 請受難家屬看「大濛」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府今天在屏東公園二二八紀念碑前舉行和平紀念音樂會，以「白色記憶・攜手和平」為主題。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府今天在屏東公園二二八紀念碑前舉行和平紀念音樂會，以「白色記憶・攜手和平」為主題。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府今天在屏東公園二二八紀念碑前舉行和平紀念音樂會，以「白色記憶・攜手和平」為主題，縣長周春米偕同立法委員徐富癸、縣府一級主管與受難者家屬，向受難者獻上百合花；下午則邀請受難者家屬觀賞以白色恐怖為背景的電影「大濛」。

音樂會現場由屏東縣交響樂團演奏「補破網」、「望你早歸」、」望春風」等經典曲目，在陰雨綿綿、肅穆氛圍中，眾人低首致意，陪伴家屬與民眾靜默追思，希望讓歷史的記憶不被忘記，追求和平與人權的價值。

周春米表示，二二八事件對台灣是永遠無法抹滅的傷痛，政府的責任就是讓歷史不能被忘記，讓真相被看見。近期社會上仍有錯置與顛倒歷史的聲音，更顯紀念的意義格外重要。只有透過持續的追思與分享，讓更多人理解這段歷史，真相才能被銘記，民主與自由才能被珍惜。

來自恆春墾丁的受難者家屬張林淑汝，數十年來從未缺席紀念活動。她從年輕時獨自搭車到如今由孫姪輩接送，心中的傷痛未曾淡去，卻選擇以寬容與堅定面對歷史，期盼下一代能正視過往、珍惜和平。

下午縣府也邀請受難者家屬前往屏東環球影城，觀賞以白色恐怖時期為背景的電影「大濛」，希望透過音樂與影像讓家屬在藝術中回望歷史、撫慰人心，也讓更多人從不同角度理解那段時代記憶。

屏東縣政府今天在屏東公園二二八紀念碑前舉行和平紀念音樂會，以「白色記憶・攜手和平」為主題，向受難者獻上百合花。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府今天在屏東公園二二八紀念碑前舉行和平紀念音樂會，以「白色記憶・攜手和平」為主題，向受難者獻上百合花。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府今天在屏東公園二二八紀念碑前舉行和平紀念音樂會，縣長周春米（左）向家屬致意。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府今天在屏東公園二二八紀念碑前舉行和平紀念音樂會，縣長周春米（左）向家屬致意。記者潘奕言／攝影

