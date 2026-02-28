連續8年出席二二八追思會 盧秀燕：反省歷史、繼續向前進

台中市長盧秀燕今天出席台中市二二八紀念追思會，也是她擔任市長後連續8年出席。盧表示，二二八事件雖然是79年前的事情，我們沒有忘記，透過每年的紀念會提醒國人、反省歷史，希望悲劇不再發生，國家、社會還是要向前走，有愛、有包容，國家才能進步。

台中市政府今天上午在東峰公園二二八紀念碑前舉辦和平紀念追思會，盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋、何欣純、二二八相關民間團體代表等人出席，現場為二二八受難者默哀1分鐘，並由盧代表在紀念碑前獻上白百合。

盧秀燕致詞說，今天是最後一次以市長身分主持紀念日，8年來年年參加，和所有受難者家屬有很深的感情。她表示，不會忘記79年前的歷史悲劇，雖然當時自己還沒出生，現場諸人也大多沒有親身經歷，但大家會記得先人受過的苦難，用紀念會的方式追思。

盧秀燕指出，每一次追思不只是提醒不要忘記，更要用謙卑的心態反省、檢討，希望歷史不要重演、悲劇不要再發生；我們的國家、社會也要向前走，跟著光與希望前進，國家進步、社會和諧、民眾互相包容；二二八事件是79年前的事情，對照今天也是一樣的道理，有愛、有包容，才有希望。

江啟臣代表立委與議員致詞，表示追思會是希望真相、和解、共生，不要讓仇恨延續，化二二八事件的悲劇力量，變成台灣前進的動力，現在世界變化非常快，每個國家的環境都非常困難，尤其對台灣、對中華民國更是如此，我們需要更加團結，面對所有的艱困與挑戰。