快訊

開戰！以色列對伊朗發動先制打擊 德黑蘭傳出爆炸

高雄228中樞紀念儀式...家屬抗議會場配樂「太歡樂像婚禮」 主辦單位致歉

經典賽／好巧！中華隊機場受訪出現熟面孔 林益全意外入鏡

228中樞紀念儀式遭家屬抗議會場配樂像「婚禮」 主辦單位致歉

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
228事件中樞紀念儀式今天在高雄舉辦，受難者家屬認為會場音樂像婚禮配樂，當眾向工作人員表達不滿。圖／民眾提供
228事件中樞紀念儀式今天在高雄舉辦，受難者家屬認為會場音樂像婚禮配樂，當眾向工作人員表達不滿。圖／民眾提供

今天228事件在高雄舉辦的中樞紀念儀式發生插曲，賴清德總統抵達前，會場播放歌曲遭政治受難者家屬質疑太過歡樂，比較像婚禮的情歌配樂，當眾向工作人員抗議才停止。二二八事件紀念基金會表示，對此疏漏虛心接受並將深刻檢討，未來會以更高標準，嚴謹審視所有儀節與現場氛圍的營造，確保符合追思與紀念的莊重精神。

今年228事件中樞紀念儀式在高雄市立歷史博物館舉辦，賴清德總統、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳及高雄市長陳其邁等人參與。

上午9時30分，數十位受難者家屬與立委、高市議員陸續抵達會場。家屬抱怨說，現場播放的背景音樂太過歡樂，「這不是結婚典禮，像是愛情歌」，不適合嚴肅場面。

二二八基金會表示，228紀念儀式具有無比莊嚴肅穆的歷史意義，「我們完全理解、也絕對重視每一位家屬的感受」。在接獲家屬反映背景音樂曲風不妥適的第一時間，現場工作人員已立刻停止播放，並主動上前向該名家屬表達歉意與安撫。

基金會表示，對於此次活動細節安排上的疏漏，主辦單位虛心接受指正並將深刻檢討。未來在辦理相關紀念活動時，必定會以更高的標準，嚴謹審視所有儀節與現場氛圍的營造，確保符合追思與紀念的莊重精神。感謝家屬的提醒與包容，期盼社會大眾能將焦點回歸到今日儀式「撫慰家屬、反思歷史、祈願和平」的核心價值。

二二八事件 音樂

延伸閱讀

林宅血案真相未明 陳其邁譴責「世紀血案」消費歷史傷痛

228事件79周年 賴總統提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」

【重磅快評】賴清德約談憨川 民進黨在桃園找不到廖化？

韓國瑜邀國情報告 賴總統：只要合憲、朝野有共識一定前往

相關新聞

連續8年出席二二八追思會 盧秀燕：反省歷史、繼續向前進

台中市長盧秀燕今天出席台中市二二八紀念追思會，也是她擔任市長後連續8年出席。盧表示，二二八事件雖然是79年前的事情，我們...

228事件79周年 賴總統提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」

「228事件79周年中樞紀念儀式」今年在高雄市立博物館舉辦，賴清德總統表示，228是一段外來政權迫害無辜人民悲慘的歷史，...

228中樞紀念儀式遭家屬抗議會場配樂像「婚禮」 主辦單位致歉

今天228事件在高雄舉辦的中樞紀念儀式發生插曲，賴清德總統抵達前，會場播放歌曲遭政治受難者家屬質疑太過歡樂，比較像婚禮的...

紀念二二八…彰化縣長王惠美籲用愛與包容化解對立

今天是二二八和平紀念日，彰化縣各界今天上午在彰化縣立圖書館前廣場舉行紀念活動，縣長王惠美致詞表示，舉辦紀念活動不只是為了...

林宅血案真相未明 陳其邁譴責「世紀血案」消費歷史傷痛

今天是228事件79周年紀念日，高雄市長陳其邁陪同賴清德總統出席紀念儀式，陳其邁提及兩部電影拍攝主題與228事件有關，他...

影／228和平紀念日 盧秀燕：歷史不能重演、國家必須往前走

台中市長盧秀燕出席228和平紀念追思會，她表示這是她在市長任內最後一次出席和平追思會，她希望能提醒國人用謙卑的態度、用和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。