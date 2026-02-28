228中樞紀念儀式遭家屬抗議會場配樂像「婚禮」 主辦單位致歉

今天228事件在高雄舉辦的中樞紀念儀式發生插曲，賴清德總統抵達前，會場播放歌曲遭政治受難者家屬質疑太過歡樂，比較像婚禮的情歌配樂，當眾向工作人員抗議才停止。二二八事件紀念基金會表示，對此疏漏虛心接受並將深刻檢討，未來會以更高標準，嚴謹審視所有儀節與現場氛圍的營造，確保符合追思與紀念的莊重精神。

今年228事件中樞紀念儀式在高雄市立歷史博物館舉辦，賴清德總統、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳及高雄市長陳其邁等人參與。

上午9時30分，數十位受難者家屬與立委、高市議員陸續抵達會場。家屬抱怨說，現場播放的背景音樂太過歡樂，「這不是結婚典禮，像是愛情歌」，不適合嚴肅場面。

二二八基金會表示，228紀念儀式具有無比莊嚴肅穆的歷史意義，「我們完全理解、也絕對重視每一位家屬的感受」。在接獲家屬反映背景音樂曲風不妥適的第一時間，現場工作人員已立刻停止播放，並主動上前向該名家屬表達歉意與安撫。

基金會表示，對於此次活動細節安排上的疏漏，主辦單位虛心接受指正並將深刻檢討。未來在辦理相關紀念活動時，必定會以更高的標準，嚴謹審視所有儀節與現場氛圍的營造，確保符合追思與紀念的莊重精神。感謝家屬的提醒與包容，期盼社會大眾能將焦點回歸到今日儀式「撫慰家屬、反思歷史、祈願和平」的核心價值。