赴義光教會追思 蕭副總統：認識真相守護台灣未來

中央社／ 台北28日電

今天是228事件79週年，也是林宅血案46週年。副總統蕭美琴出席義光教會追思禮拜致詞表示，前輩在黑暗中提著燈火，為後代子孫照亮前行的路，正因為走過受難，更懂得珍惜自由與民主；唯有認識真相、承擔責任，才能以更堅定的信念守護台灣的未來。

蕭副總統上午出席義光教會舉行的「林母游阿妹、亮均、亭均受難46週年追思禮拜」，全程以台語致詞表示，再次到義光教會，大家坐在這裡，心情都非常的複雜。有不捨、有沉重、不甘也有感謝以及感動，更有一份責任。

她提到，心情沉重是因為這個地方曾經是台灣黑暗歷史當中，有死亡、有迫害、有苦難。這個地方也提醒著台灣爭取自由與人權這條路，走得有多麼坎坷。而感謝與感動，是因為看到前輩的承擔，讓大家今天能生活在自由的國家，享受人權與民主。

副總統說，這不只是因為前輩承擔了種種苦難，甚至是為了台灣背負十字架；更加是因為這些苦難，並沒有讓前輩改變路線，改變對公義、人民、以及與主同行的這條道路。前輩對包容、愛、赦免與慈悲的堅持，一直都是台灣人的典範。

副總統表示，就如同前輩在黑暗當中，提著燈火，為後代子孫照亮了一條路。今天透過追思提醒著後代的責任。這個責任的其中一部分，就是要讓更多人了解、認識台灣人自己的歷史。

她說，除了義光教會作為「不義遺址」，要讓更多人體會與了解以外，總統賴清德去年在228紀念活動當中也特別提到：「有資料、有真相，才有和解」。所以，政府要求國安局，將戒嚴時期的政治檔案全部都要解密。國安局已經將這些所有的政治檔案，都移交給國家發展委員會檔案局。

副總統指出，重新認識台灣歷史的過程當中，可能會有許多的傷痕與痛苦，也會讓一些人覺醒，有人說做台灣人真辛苦，內部有種種挑戰，外部有更大的武力威脅，而這個世界對台灣也有許多不公平的地方。

她說，確實做台灣人真辛苦。如果不能了解台灣的過去，就沒有那份力量來面對未來。這份辛苦，如同牧師王銘澤在講道當中所說：「有受難，我們才能看到那個光」。正因為做台灣人很困難，所以才能以身為台灣人為榮，更有自信面對這個世界。

副總統表示，無論是面對歷史、面對未來，這份力量就是要讓台灣人民更加珍惜這片土地，這是台灣人的責任。守護這條用生命、鮮血與淚水所鋪出來的民主道路是大家的責任。今天的追思也是要讓歷史的傷痕磨練大家的意志、堅強信仰。

民國69年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親與一對7歲雙胞胎女兒在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均經救治後生還，至今無法破案。當年的林宅已改建為義光教會，成為追思與反省威權歷史的重要場域。

近來電影「世紀血案」引發熱議，帶動所謂歷史補課潮，今天一早義光教會內外滿滿人潮隔著玻璃追思這段歷史。對於外界關注歷史補課潮，蕭副總統受訪時表示，「有真相，就有和平」。

二二八事件

