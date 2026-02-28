紀念二二八…彰化縣長王惠美籲用愛與包容化解對立

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣各界今天上午在彰化縣立圖書館前廣場舉行二二八和平紀念日活動，縣長王惠美等受難者家屬、各級民代及地方人士參與。記者劉明岩／攝影
今天是二二八和平紀念日，彰化縣各界今天上午在彰化縣立圖書館前廣場舉行紀念活動，縣長王惠美致詞表示，舉辦紀念活動不只是為了追憶過去，更要用愛與包容化解對立，用理性與對話取代衝突，讓下一代能夠生活在更加自由、民主與和平的土地上。

今天的紀念二二八活動，有受難者家屬、縣長王惠美、彰化縣長王惠美、各級民代、牧師出席，並一起在二二八紀念碑前獻上和平百合，透過祈福儀式表達追思之意，象徵歷史傷痛逐漸轉為自由、包容與希望的力量。王惠美並二二八受難者家屬獻花致意，表達深切關懷與崇高敬意。

王惠美表示，二二八事件是臺灣歷史上一段不可遺忘的記憶，「提醒著我們，和平與民主得來不易；也提醒我們，必須珍惜彼此的理解與包容」。歷史或許帶來傷痛，但唯有正視歷史，才能走向真正的和解；也唯有彼此尊重，社會才能更加團結。

王惠美說，記住歷史，不是為了延續仇恨，而是為了避免悲劇再次發生。透過不斷努力與對話，臺灣社會正逐步走向理解與和解，這份得來不易的民主成果，需要我們共同守護。未來將持續以尊重歷史、關懷人權的精神，推動社會的進步與團結，讓這塊土地成為充滿希望與溫暖的家園。

今天的活動由社團法人彰化縣音樂河社會福利協會揭開序幕，演唱「望春風」及「奇異恩典」等曲目，以悠揚歌聲撫慰人心，讓音樂成為跨越世代的橋梁，隨後，由台灣基督長老教會和美教會陳榮祥牧師為受難者及家屬祝禱，象徵以誠摯的心面對歷史，期許未來以理解與包容拉近彼此距離，消弭歧見與對立。

與會人員有立法委員謝衣鳯、黃秀芳、議員楊子賢、黃柏瑜、李成濟、莊陞漢、彰化市長林世賢、臺灣基督教長老教會和美教會牧師陳榮祥等人。

彰化縣各界今天上午在彰化縣立圖書館前廣場舉行二二八和平紀念日活動，縣長王惠美等受難者家屬、各級民代及地方人士參與，分別在二二八紀念碑前獻上和平百合。記者劉明岩／攝影
彰化縣各界今天上午在彰化縣立圖書館前廣場舉行二二八和平紀念日活動，縣長王惠美 獻花給受難者家屬致意。記者劉明岩／攝影
