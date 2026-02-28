紀念二二八…彰化縣長王惠美籲用愛與包容化解對立

今天是二二八和平紀念日，彰化縣各界今天上午在彰化縣立圖書館前廣場舉行紀念活動，縣長王惠美致詞表示，舉辦紀念活動不只是為了追憶過去，更要用愛與包容化解對立，用理性與對話取代衝突，讓下一代能夠生活在更加自由、民主與和平的土地上。

今天的紀念二二八活動，有受難者家屬、縣長王惠美、彰化縣長王惠美、各級民代、牧師出席，並一起在二二八紀念碑前獻上和平百合，透過祈福儀式表達追思之意，象徵歷史傷痛逐漸轉為自由、包容與希望的力量。王惠美並二二八受難者家屬獻花致意，表達深切關懷與崇高敬意。

王惠美表示，二二八事件是臺灣歷史上一段不可遺忘的記憶，「提醒著我們，和平與民主得來不易；也提醒我們，必須珍惜彼此的理解與包容」。歷史或許帶來傷痛，但唯有正視歷史，才能走向真正的和解；也唯有彼此尊重，社會才能更加團結。

王惠美說，記住歷史，不是為了延續仇恨，而是為了避免悲劇再次發生。透過不斷努力與對話，臺灣社會正逐步走向理解與和解，這份得來不易的民主成果，需要我們共同守護。未來將持續以尊重歷史、關懷人權的精神，推動社會的進步與團結，讓這塊土地成為充滿希望與溫暖的家園。

今天的活動由社團法人彰化縣音樂河社會福利協會揭開序幕，演唱「望春風」及「奇異恩典」等曲目，以悠揚歌聲撫慰人心，讓音樂成為跨越世代的橋梁，隨後，由台灣基督長老教會和美教會陳榮祥牧師為受難者及家屬祝禱，象徵以誠摯的心面對歷史，期許未來以理解與包容拉近彼此距離，消弭歧見與對立。