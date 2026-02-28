紀念228 林佳龍：歷史記憶是捍衛自由人們共通語言

外交部長林佳龍今天指出，台灣歷史的2月28日，有苦痛與悲情，也有希望與團結，他在接待國際訪賓時，常分享台灣民主轉型經驗，這段歷史記憶不僅屬於台灣內部政治，更是屬於所有尊重人權、追求正義與捍衛自由的人們共通的語言。

林佳龍上午透過臉書發文指出，歷史上的228，有苦痛與悲情，79年前的228事件，醫師、畫家、學者、政治家、法官、檢察官與許多台籍社會菁英與無辜的民眾，或遭逮捕、或失蹤、或喪命，關心平等、自由、國家與社會未來的人，被獨裁威權體制視為威脅，228事件在往後很長一段時間成為政治禁忌，沉默籠罩社會，冷漠與恐懼滲入日常。

林佳龍表示，46年前的2月28日，在美麗島事件審判期間發生震驚社會的「林宅血案」，至今仍未釐清真相，威權的陰影反覆提醒大家，民主從來不是理所當然。

「歷史上的二二八，也有希望與團結」，林佳龍說，22年前的2月28日，數百萬台灣人民手牽著手，從北到南串起「牽手護台灣」的人鏈，靈感來自1989年的「波羅的海之路」－愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛人民用雙手連結自由的長城，向世界宣示追求自主與尊嚴的決心。

林佳龍表示，時空環境推移，台灣與國際民主夥伴仍然共享那份無懼威權、堅持由人民決定自身命運的信念與勇氣，身為外交部長，他在接待國際訪賓時，常分享台灣的民主轉型經驗，這段歷史記憶不僅屬於台灣內部政治，它更是一種屬於所有尊重人權、追求正義與捍衛自由的人們共通的語言。

林佳龍提到，今年同時也是台灣總統直選30週年，標誌著台灣人民作為國家的主體，透過民主程序賦予政府政治正當性、讓國家權力的產生和行使具備民意依歸的歷史轉折，也讓台灣破除威權走向新生的國家，跨越威權30年後，試圖併吞台灣的外部威脅仍然存在、不同課題也持續挑戰著台灣的民主社會。

林佳龍指出，民主社會本就能容納不同的歷史記憶與詮釋視角，但不能放棄的，是台灣是台灣人的台灣，也唯有台灣人民，才有權利以民主的方式，共同決定自己的方向和未來，一起回答「我們何去何從」這道屬於世代台灣人的習題。