聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
今天是228，英國在台辦事處透過臉書發文，紀念1947年的今天，稱許多社會在追求和平、真相與正義的過程中，承受著難以言喻的集體傷痛，這也是英國與台灣的共享價值。圖取自英國在台辦事處臉書
今天是228，英國在台辦事處透過臉書發文，紀念1947年的今天，稱許多社會在追求和平、真相與正義的過程中，承受著難以言喻的集體傷痛，這也是英國與台灣的共享價值。圖取自英國在台辦事處臉書

今天是228，英國在台辦事處透過臉書發文，紀念1947年的今天，稱許多社會在追求和平、真相與正義的過程中，承受著難以言喻的集體傷痛，這也是英國與台灣的共享價值；德國在台協會則指出，像德國與台灣這樣的民主社會，對於受害者皆有義務，繼續努力釐清事實並為受難者平反。

英國在台辦事處指出，英國以「永誌不忘」（Lest we forget）紀念國殤紀念日（Remembrance Day），呼籲人們不要忘記前人為自由和平的犧牲；台灣的許多人在今天，用「毋通袂記」（m̄-thang buē-kì）表達相近的呼籲，以記憶歷史並且和解。

英國在台辦事處表示，這一天不只紀念1947年的二二八事件，更提醒著人們台灣追求和平與民主的歷程，並反思歷史教訓；許多社會在追求和平、真相和正義的過程中，承受難以言喻的集體傷痛，這些也是英國和台灣的共享價值；在變動的世界中，紀念過去對保存身分認同和珍惜自由社會至關重要。

德國在台協會指出，在台灣，2月28日這天是紀念1947年因鎮壓而受害的人士；歷史的教訓很清楚，國家暴力之下的受害者幾乎都是平民百姓，經常也包括婦女與兒童；民主體制的社會與重視人權是重要的前提，以避免類似事件再次發生；像德國與台灣這樣的民主社會，對於受害者皆有義務，繼續努力釐清事實並為受難者平反。

二二八事件 德國在台協會

相關新聞

228事件79周年 賴總統提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」

「228事件79周年中樞紀念儀式」今年在高雄市立博物館舉辦，賴清德總統表示，228是一段外來政權迫害無辜人民悲慘的歷史，...

影／228和平紀念日 盧秀燕：歷史不能重演、國家必需往前走

台中市長盧秀燕出席228和平紀念追思會，她表示這是她在市長任內最後一次出席和平追思會，她希望能提醒國人用謙卑的態度、用和...

228和平紀念日 英德在台辦事處接連發聲

今天是228，英國在台辦事處透過臉書發文，紀念1947年的今天，稱許多社會在追求和平、真相與正義的過程中，承受著難以言喻...

228事件79周年 洪秀柱：真相仍未被誠實呈現

今為二二八和平紀念日，國民黨前主席洪秀柱表示，今天是二二八事件79周年。回望1947年的二二八事件，應當清楚，真相至今仍...

批鄭麗文「二二八廉價工具說」 綠委：不得體、不及格也不負責任

民進黨雲林縣黨部今在虎尾鎮三聖公廟舉行二二八事件追思活動，針對國民黨主席鄭麗文昨說二二八事件已淪為政治鬥爭的廉價工具，是...

「世紀血案」掀台灣史補課潮 台灣基進台南辦二二八走讀加開場次

近期因「世紀血案」電影與白色恐怖歷史議題引發高度關注，台灣基進台南黨部於連兩天舉辦「二二八人權地景走讀」活動，邀請曾入獄...

