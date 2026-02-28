228和平紀念日 英德在台辦事處接連發聲

今天是228，英國在台辦事處透過臉書發文，紀念1947年的今天，稱許多社會在追求和平、真相與正義的過程中，承受著難以言喻的集體傷痛，這也是英國與台灣的共享價值；德國在台協會則指出，像德國與台灣這樣的民主社會，對於受害者皆有義務，繼續努力釐清事實並為受難者平反。

英國在台辦事處指出，英國以「永誌不忘」（Lest we forget）紀念國殤紀念日（Remembrance Day），呼籲人們不要忘記前人為自由和平的犧牲；台灣的許多人在今天，用「毋通袂記」（m̄-thang buē-kì）表達相近的呼籲，以記憶歷史並且和解。

英國在台辦事處表示，這一天不只紀念1947年的二二八事件，更提醒著人們台灣追求和平與民主的歷程，並反思歷史教訓；許多社會在追求和平、真相和正義的過程中，承受難以言喻的集體傷痛，這些也是英國和台灣的共享價值；在變動的世界中，紀念過去對保存身分認同和珍惜自由社會至關重要。

德國在台協會指出，在台灣，2月28日這天是紀念1947年因鎮壓而受害的人士；歷史的教訓很清楚，國家暴力之下的受害者幾乎都是平民百姓，經常也包括婦女與兒童；民主體制的社會與重視人權是重要的前提，以避免類似事件再次發生；像德國與台灣這樣的民主社會，對於受害者皆有義務，繼續努力釐清事實並為受難者平反。