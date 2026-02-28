花蓮逾百歲228受難者敲響和平鐘 將希望留給下一代

快訊

中央社／ 花蓮縣28日電

花蓮228關懷協會今天舉行追思音樂會，101歲的受難者廖丙盛帶領敲響和平鐘。他致詞表示，活到這個年紀，很多事情都淡了，有些記憶一輩子都不會忘記，選擇將希望留給下一代。

花蓮228追思音樂會上午在和平廣場舉行，縣長徐榛蔚、國民黨立法院黨團總召傅崐萁等人出席，並依序獻花、向受難者及家屬致意，由受難者廖丙盛代表敲響和平鐘。

廖丙盛每年都與妻子出席追思會，但妻子去年離世，今年由兒子及孫女們陪同。廖丙盛身體不如以往，今天坐在輪椅上簡單致詞。

廖丙盛說，「100多年來的人生，有些記憶從未離開我，有些記憶一輩子不會忘記，到這年紀很多事情都淡了」。隨後由兒子廖建智代替他說出這些年的心路歷程。

廖丙盛22歲時任教於花蓮港廳富里南國民學校，晚上在宿舍莫名被憲兵帶走，被槍托毆打、被灌水接受審訊，此後長達半年，每週都須前往花蓮市接受審訊。

廖丙盛透過致詞稿表示，當時心裡只有一個念頭，只想好好活著、好好回家，這些事很少對家人說，直到政府成立關懷單位，才慢慢說出過往經歷。

他表示，許多年來選擇沉默，不是因為忘記、不是因為不痛，而是不想讓下一代活在恐懼中，希望家人可以平安長大，不必背負過去的陰影。

「我走過恐懼，但我選擇把希望留給下一代。」廖丙盛說，不是為了仇恨而記得這段歷史，是為了不讓悲劇重演，只希望生長在這片土地的人可以彼此尊重，願子子孫孫都能活在沒有恐懼的土地上，這也是執政者應努力的目標。

