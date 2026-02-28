批鄭麗文「二二八廉價工具說」 綠委：不得體、不及格也不負責任

民進黨雲林縣黨部今在虎尾鎮三聖公廟舉行二二八事件追思活動，針對國民黨主席鄭麗文昨說二二八事件已淪為政治鬥爭的廉價工具，是這代台灣人的恥辱，對不起犧牲的英靈，黨部主委、立委劉建國批鄭麗文的說法不及格也不負責任，台灣人民一定看在眼裡，並指政治工作者對二二八事件應嚴肅、慎重看待。

鄭麗文昨表示二二八徹底淪為政治鬥爭的廉價工具，為這代台灣人的恥辱，並批民進黨沒有從二二八事件學到教訓。劉建國今出席二二八事件追思活動對此表示，歷史不允許篡改，歷史也不能被扭曲，二二八事件傷害這麼多台灣人、犧牲這麼多台灣人的性命，卻還是有人無法記取教訓，尤其是各政黨的各階層黨、公職幹部，這樣的說法非常「不及格也不負責任」。

劉建國表示，在二二八這段期間，鄭麗文卻說出不得體的話語，相信台灣人民一定看在眼裡，也不容允這樣的事情，二二八事件受害者家者更無法接受，各界譴責的聲音應會不斷發起。

他強調，作為黨公職、政治工作者，應該嚴肅、慎重看待二二八事件，什麼話可以說，什麼話不能說，大家心裡應該有三把尺。

為紀念二二八事件，民主進步黨雲林縣黨部今在虎尾三聖公廟舉辦和平紀念追思活動，包括黨公職、地方幹部及地方人士共同參與，以獻花、默哀方式，向罹難者表達最深沉的追思與哀悼。莿桐鄉長廖秋蓉表示，二二八事件帶給我們的教育價值應該被傳續，大家同生這塊土地，不應再分裂彼此，應該共同守護，台灣是我們的家。