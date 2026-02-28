「世紀血案」掀台灣史補課潮 台灣基進台南辦二二八走讀加開場次

近期因「世紀血案」電影與白色恐怖歷史議題引發高度關注，台灣基進台南黨部於連兩天舉辦「二二八人權地景走讀」活動，邀請曾入獄15年的政治受難者呂昱，帶領兩場近60位民眾，在台南走讀二二八事件的歷史足跡。因應需求，3月15日將加開走讀場次，希望可以讓更多人了解台灣過去發生的歷史事件。

台灣基進台南黨部主委、也是永康區市議員參選人吳依潔表示，呂昱因高中時參與學運、鼓吹言論自由遭國民黨政府逮捕。他曾在獄中說過：「我一定要活得比蔣介石和蔣經國久，等獄門打開的時候，我已經準備好繼續完成未完的學生運動。」出獄後創辦「南方」雜誌等著作，啟發80年代的校園民主運動，直到現年近80歲仍身體力行，四處舉辦轉型正義跟人權相關講座與活動，也多次與台灣基進合作，是推動台灣民主運動進程的重要前輩。

吳依潔指出，過去黨部就不斷在台南倡議轉型正義議題，不管是二二八走讀、白色恐怖歷史講座，還是呼籲更改「中正路名」，即使過程中受到重重阻礙、不被重視，但立場依然堅定不變。

此次因著「世紀血案」電影所引起的爭議與討論，讓許多台灣人彷彿驚醒一般，開啟了一場場大型的「台灣史補課」，也使本次「二二八人權地景走讀」報名開放初期便受到熱烈響應，台南社大校長林朝成與老師莊永清，還有聽障者以及公司老闆帶領全體員工報名參加。