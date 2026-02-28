自由花蕊展破10萬人次參觀 李遠：想哭就哭吧

快訊

中央社／ 台北28日電

今天是228和平紀念日，正在中正紀念堂展出的「自由花蕊常設展」持續出現人潮，昨天單日2721人，累計參觀人數超過10萬人次，文化部長李遠今早在臉書發文表示「想哭就哭吧！」

李遠在臉書以「靜靜的啜泣聲——228和平紀念日，想哭就哭吧」為題發文，表示他收到中正紀念堂主任（管理處處長）張惠君傳來的訊息，「今2/27自由花蕊展參觀人次2721人（倍數成長）」。

張惠君訊息指出，「人很多，但大家都很有耐心慢慢前進，在家書區，靜靜的看、不吵雜，聽得到啜泣聲。年輕人、爸媽帶孩子（小學生）很多」。

李遠表示，「清晨讀到這個訊息，眼眶瞬間泛淚，真的很想要痛哭一場」。

根據中正紀念堂管理處統計，「自由花蕊常設展」去年11月24日開展，截至2月27日已突破10萬人次，目前達10萬2198人次。

中正紀念堂管理處指出，一開始每週約6000人、到1月份每週7000人。春節假期以來，觀眾大幅增加，預估228連假會有更多人前來參觀。

「自由花蕊」常設展展覽內容包括5大單元，「世界浪潮」回顧二戰後全球爭民主與人權的重要事件，並對照台灣民主大事記。

「噤聲年代」呈現戒嚴時期統治者的控制手段，包括禁歌、禁母語、宵禁管制；「台灣言論自由之路」，呈現民主前輩們在47年的威權統治期間，不計生死衝撞對抗威權體制的歷程。

「創傷」透過白色恐怖政治受難者的生命劇場及家書、遺書；「綻放光華」邀民眾閱覽當代民主人權議題的書籍、漫畫、繪本、影視音作品，也歡迎寫下心得，分享對於展覽的看法。

