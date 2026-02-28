台南市府辦二二八和平追思會 籲緬懷歷史珍惜民主自由

台南市政府上午在新營區二二八紀念公園舉辦「二二八事件79週年和平追思會」，市長黃偉哲主持，率市府各局處與二二八事件受難者家屬、民代、地方人士默禱追思與獻花，表達「對歷史深切緬懷與對受難者的敬意」。

黃偉哲與全體人員默悼一分鐘，向二二八事件及後續白色恐怖時期的無辜受難者致哀。接著獻花儀式與受難者家屬、與會代表依序至紀念碑前獻上百合花致意，「傳遞社會對歷史傷痕的反思，及對和平與人權價值的珍視。」

黃偉哲表示，二二八事件是台灣歷史上極為悲痛的一頁，不僅造成無數家庭破碎，也在社會烙下難以抹滅的傷痕。今天除向當年及後續白色恐怖時期無辜受難的前輩致上最高敬意，也向長年承受歷史傷痛的家屬表達誠摯慰問。

他說，緬懷歷史不只是追思過去，更是提醒後人珍惜今日得來不易的民主、自由與人權，「歷史事件可以被原諒，但不能被遺忘」，唯有記取教訓，才能避免悲劇重演。

黃偉哲說，台南將原民生綠園更名為湯德章紀念公園，並將台灣文學館地址訂為湯德章大道1號，同時修復原台南州會，轉型為台南市二二八紀念館暨中西區圖書館，為歷史留下見證的空間，讓市民在日常生活中重新認識這段歷史，深化對民主發展歷程與公平正義價值的理解。

黃偉哲表示，舉辦紀念活動不僅是不要忘記，更要落實轉型正義，還原歷史真相，向家屬表達政府最誠摯的歉意與慰問，也希望悲劇不再發生。他說，市府設立二二八紀念館及推動相關地名更名，都是希望社會在前行時，持續反省歷史，將對人權與民主追求化為具體行動，讓公平正義精神代代相傳。