柯文哲：228是反省歷史的日子 但也不要一直停留在悲情

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨的黨公職們今天在創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌「兩顆太陽」的帶領下，清晨6時自台北關渡宮出發，要再次挑戰一日單車北高。圖／取自柯文哲臉書
為紀念228事件，民眾黨今天在創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌帶領下，再次挑戰自行車一日北高。柯文哲表示，從2016年開始，他每年都會在228騎自行車從台北到高雄。對台灣而言，228是一個反省歷史跟珍惜民主的日子。但也別一直停留在悲情。

身為228事件罹難者家屬，柯文哲過去曾透露，當初他的父親因為在228事件失去了柯文哲的爺爺，他父親「害怕悲劇重演，失去我」，所以強烈反對他參選。而柯文哲自2016年2月28日起，持續「一日雙塔」精神，希望透過這種汗水跟努力，表揚台灣人奮發向上的精神，以勇敢的態度面向所有困難，換一種新的方式紀念228。

柯文哲在去年因遭關押在台北看守所，缺席民眾黨的一日北高，改由黃國昌領軍，柯文哲今年在遭關押後再次挑戰，更是別具意義。

柯文哲在行前表示，他自2016年開始，他每年都會在228騎自行車從台北到高雄，對台灣而言，228是反省歷史跟珍惜民主的日子，但也不要一直停留在悲情。

