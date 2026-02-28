鄭麗文：228淪政治鬥爭廉價工具

今為二二八和平紀念日，國民黨主席鄭麗文昨上午出席兩場二二八紀念活動，她先參加一場致花活動，表示台灣省行政長官陳儀及其政府無能才釀二二八事件，事件當中媒體扮演關鍵角色，珍惜今日新聞自由，不能隨意關台；她在另一場二二八研究新書發表會上，表示二二八徹底淪為政治鬥爭的廉價工具，為這代台灣人的恥辱，對不起犧牲的英靈。

鄭麗文昨上午先出席「化仇恨於無形，肇和平於永遠」二二八和平紀念公園獻花致意活動，她致詞表示二二八事件的本質，是來自殖民者、統治者，濫用國家暴力，是台灣人民被剝削、被奴役、被鎮壓的歷史血淚。當年陳儀政府無能、貪腐，戰後台灣社會陷入嚴重混亂。除政府貪腐無能，另因國共內戰，台灣嚴重米荒和經濟、通貨嚴重膨脹，民怨一觸即發。

鄭麗文表示，在私菸案爆發後，如同野火燎原。她指出，台灣人要主導自己的命運，國家暴力必須得到約束，這才是民主憲政的真諦。現代民主國家為何要有憲法，憲法是約束統治集團、政府、國家暴力的根本大法，保護人民、民主，憲法崇高地位不可撼動，更不能淪為統治者的工具。

鄭麗文表示，今年是地方自治、縣市長改選的大選年，所有台灣人可用選票直接選出縣市長。不能忘記二二八事件後，在台灣最重要的民主運動訴求就是要求民主選舉，所有縣市長直接民選。

鄭麗文說，在二二八期間，媒體、報紙、廣播扮演關鍵角色。報社老闆、重要媒體人被逮捕、槍決。今日必須加倍珍惜新聞自由、言論自由。不再因為報導真相，違逆統治者的利益，就可被隨意關台、打壓、搜索。但看看今日的台灣，法律人在做什麼？

國民黨主席鄭麗文昨在台中出席「流亡二二八」新書座談會，再次強調，二二八是一場爭取民主的運動，絕非部分人所稱的「台獨運動」，更批民進黨沒有從二二八事件學到教訓。