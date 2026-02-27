影／籲228仇恨能放下和解 鄭麗文：國民黨一定守護民主憲政與兩岸和平

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨主席鄭麗文（左三）今參拜台中朝聖宮媽祖後致詞。記者趙容萱／攝影
國民黨主席鄭麗文（左三）今參拜台中朝聖宮媽祖後致詞。記者趙容萱／攝影

國民黨主席鄭麗文今參拜台中朝聖宮媽祖，她在致詞時說，明天是228和平紀念日，盼歷史傷痕能癒合、歷史仇恨能放下和解，並重申國民黨一定會守護民主憲政、捍衛司法自由、保護新聞言論自由，並締造開創兩岸和平的歷史重任。

鄭麗文今天下午近4時，在同黨立委黃健豪、楊瓊瓔等人陪同下，參拜台中朝聖宮媽祖、發送小紅包。

鄭麗文說，明天228和平紀念日，在台中也曾是228事件發生非常重要的所在地，緬懷歷史，希望歷史的傷痕能癒合、歷史仇恨能放下和解，最重要的是，歷史的錯誤不要重演，中國國民黨一定會守護台灣的民主憲政、捍衛司法自由、保護新聞言論自由，同時締造開創兩岸和平，這是中國國民黨不能推卸的歷史重責大任。

