鄭麗文指228已淪政爭工具 民進黨批對歷史不敬：去脈絡化扭曲詮釋

中央社／ 台北27日電
國民黨主席鄭麗文。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文。記者黃義書／攝影

民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨主席鄭麗文對於228事件的去脈絡化、甚至是扭曲詮釋，不僅是對於過去那段不幸歷史的不敬，更有愧於所有當時遭國民黨威權迫害的受難者及家屬，民進黨深感遺憾且痛心。

228和平紀念日前夕，國民黨主席鄭麗文今天表示，228可說是台灣戰後第一波偉大的民主運動，228不只是台灣人的悲哀、悲情，也是台灣人爭取民主，波瀾壯闊偉大歷史的第一頁。此外，她並提及，228已淪為政治鬥爭的廉價工具，是這一代台灣人的恥辱。

民進黨發言人吳崢下午受訪表示，從過去聲稱俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不是獨裁者，到祭拜當年國軍將領共諜吳石，鄭麗文今天有這樣的言論，早已不足為奇。

吳崢指出，鄭麗文對於228事件的去脈絡化、甚至是扭曲詮釋，不僅是對於過去那段不幸歷史的不敬，更有愧於所有當時遭國民黨威權迫害的受難者及家屬，民進黨深感遺憾且痛心。

二二八事件

228事件79周年 賴總統提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」

「228事件79周年中樞紀念儀式」今年在高雄市立博物館舉辦，賴清德總統表示，228是一段外來政權迫害無辜人民悲慘的歷史，...

影／228和平紀念日 盧秀燕：歷史不能重演、國家必須往前走

台中市長盧秀燕出席228和平紀念追思會，她表示這是她在市長任內最後一次出席和平追思會，她希望能提醒國人用謙卑的態度、用和...

紀念二二八…彰化縣長王惠美籲用愛與包容化解對立

今天是二二八和平紀念日，彰化縣各界今天上午在彰化縣立圖書館前廣場舉行紀念活動，縣長王惠美致詞表示，舉辦紀念活動不只是為了...

林宅血案真相未明 陳其邁譴責「世紀血案」消費歷史傷痛

今天是228事件79周年紀念日，高雄市長陳其邁陪同賴清德總統出席紀念儀式，陳其邁提及兩部電影拍攝主題與228事件有關，他...

228和平紀念日 英德在台辦事處接連發聲

今天是228，英國在台辦事處透過臉書發文，紀念1947年的今天，稱許多社會在追求和平、真相與正義的過程中，承受著難以言喻...

228事件79周年 洪秀柱：真相仍未被誠實呈現

今為二二八和平紀念日，國民黨前主席洪秀柱表示，今天是二二八事件79周年。回望1947年的二二八事件，應當清楚，真相至今仍...

